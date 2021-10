Vi siete mai chiesti quanto costa un matrimonio presso il famosissimo ‘Castello delle cerimonie’ di Real Time? Non l’avreste mai detto.

Allacciate le cinture, carissimi lettori e lettrici di Sologossip. Dopo l’imperdibile appuntamento di questa sera, Venerdì 15 Ottobre, con una nuova puntata di Bake Off, non cambiate affatto canale, ma restate sintonizzate su Real Time. Perché? La risposta è davvero semplicissima: ci aspettano dei nuovi episodi de ‘Il Castello delle cerimonie’. Andato in onda per la prima volta nel 2014 col titolo ‘Il Boss delle cerimonie’ perché ispirato al grandissimo Antonio Polese, proprietario de La Sonrisa, il programma ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di anni e dopo spiacevoli eventi, la trasmissione continua ad andare in onda. E a riscuotere un clamore incredibile.

Chi saranno gli sposi che, per questa nuova puntata, hanno deciso di affidarsi nelle mani di Imma Polese e Matteo Giordano per il loro giorno? Lo scopriremo molto presto. In attesa, però, di scoprire qualche cosa in più, siete curiosi di sapere quanto costa un matrimonio al famoso Castello delle Cerimonie? Siamo certi che in molti se lo sono chiesti. E ben pochi saranno riusciti a trovare una risposta.

Il Castello delle Cerimonie, sapete quanto costa un matrimonio?

Siete intenzionati ad unirvi in matrimonio e siete alla ricerca di una location elegante e raffinata? Il Castello delle Cerimonie è il luogo adatto per voi. Situato a Sant’Antonio Abate in Campania, il ristorante di Imma Polese è adatto per ciascun tipo di cerimonia. Che sia un matrimonio, un diciottesimo, un battesimo o molto altro ancora, la villa esaudirà ogni vostro desiderio. E vi farà fare un figurone coi vostri invitati. Siete curiosi di sapere, però, a quanto ammonta il prezzo?

Se anche voi, seguendo Il Castello delle Cerimonie, siete rimasti incantati dalla sua bellezza e volete sapere quanto costa un matrimonio lì, siete proprio nell’articolo giusto. Siete pronti a sapere tutti i dettagli? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, così come in tantissime altre location che organizzano matrimonio, il prezzo non è affatto standard. Si parte, da quanto si legge, da un minimo di 80 euro a persona fino ad arrivare a ben 120 euro cadauno. Ovviamente, più si vuole ‘esagerare’ agli occhi dei propri invitati e più il prezzo si gonfierà.

Lo avreste mai immaginato?