L’annuncio dell’ex corteggiatrice spiazza tutti: clamorosa ‘svolta’, incredibile

Sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice ha dato un annuncio che ha spiazzato tutto: clamorosa ‘svolta’, è davvero incredibile.

Dimenticarla a Uomini e Donne, vi assicuriamo, è davvero impossibile! Scesa le scale del famosissimo programma televisivo per ben tre volte, l’ex corteggiatrice è stata tra i volti del dating show di Maria De Filippi più amati in assoluto. Giovanissima, bellissima e, soprattutto, super spontanea, l’ex tentatrice di Temptation Island ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua ultima apparizione televisiva ed abbia detto definitivamente ‘addio’ al mondo della tv, l’ex corteggiatrice continua ad essere amatissima. Soprattutto su Instagram. È proprio qui che, oltre ad essere attivissimo, la giovane non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblici. Ed è qui che, qualche giorno fa, ha condiviso un annuncio pazzesco.

Clamorosa ‘svolta’ per l’ex corteggiatrice! Qualche giorno fa, l’amatissima non ha perso occasione di poter condividere un annuncio davvero pazzesco: ha scritto un libro. “L’ho fatto anche io”, dice l’ex volto del dating show. Di chi parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne condivide un annuncio pazzesco: ‘svolta’ incredibile

Un annuncio davvero pazzesco, quello che, qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, com’è giusto che sia, ha mandato in tilt tutti i suoi sostenitori. Stiamo parlando proprio di lei: Cecilia Zagarrigo. La ricordate? Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi dapprima come corteggiatrice di Oscar Branzani e di Luca Onestini ed, infine, di Carlo Pietropoli, la simpaticissima ha saputo conquistare tutti.

Ad oggi, a distanza di anni, continua ad essere seguitissima ed amatissima. E ce lo confermano i numerosi messaggi giunti a corredo di uno dei suoi ultimi video in cui annuncia di aver scritto un libro. Guardate un po’ il ‘promo’:

Insomma, come al solito, Cecilia conquista tutti con la sua simpatia! E questo ultimo video ce lo conferma sempre di più.

Cosa aspettate? Il 19 Ottobre è vicino! Auguriamo a Cecilia un successo davvero incredibile!