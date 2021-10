Ricordate Mikeligna, conduttrice di un programma televisivo concentrato sulla nail art? Ad oggi la sua vita è fortemente cambiata: come la ritroviamo!

Tra i tantissimi programmi che, in tutti questi anni, Real Time ha offerto al suo affezionatissimo pubblico, non possiamo fare a meno di ricordarci di questo: Nail Lab. Andato in onda per la prima volta nel 2013, il programma concentrato sulla nail art e condotto dalla bellissima Michela Parisi ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, dopo la prima edizione, se ne sono susseguite altre 4. E l’eco ricevuto dal pubblici è stato incredibile. Ad oggi, la famosissima e simpaticissima nail artist non figura più come presenza fissa del piccolo schermo. Ed è per questo motivo che in tantissimi si chiedono cosa faccia oggi. E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo il successo riscontrato dal programma.

Dopo l’incredibile riscontro avuto coi suoi video inerenti alla nail art e condivisi sul suo canale Youtube, la giovane Mikeligna ha cavalcato l’onda del successo in men che non si dica. Adesso, a distanza di 6 anni dall’ultima puntata di Nail Lab, cosa fa? Com’è cambiata la sua vita? Scopriamo insieme ogni cosa.

Con Nail Lab, Mikeligna ha conquistato tutti: cosa fa oggi?

Dapprima col suo canale Youtube ed, in seguito, col programma ‘Nail Lab’, Mikeligna è diventata uno dei volti più amati della televisione italiana. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne: dolce, spontanea e naturale, Michela Parisi ha saputo conquistare tutti. Da diversi anni a questa parte, però, non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo, è vero. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi?

Dando un’occhiata velocissima al suo profilo Instagram, siamo riusciti a capire che, ad oggi, la sua vita è fortemente cambiata. Dal punto di vista lavorativo e professionale, Michela Parisi continua a svolgere la sua professione di onicotecnica. Dal punto di vista ‘privato’, invece? Ebbene: qualche settimana fa, Mikeligna è diventata mamma della piccola Giulia.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo? A noi tantissimo! Nel frattempo, le facciamo i nostri auguri!