Carlo Verdone, chi è stata la compagna di vita, sua moglie per tantissimi anni e com’è la sua vita sentimentale oggi: ecco le curiosità sul privato del celebre attore e regista.

Carlo Verdone è uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati in Italia. Attore e regista, è stato spesso accostato al nome di Alberto Sordi: per molti è lui l’erede naturale! Verdone con i suoi film ha fatto sorridere milioni di italiani, ha intrattenuto tutti con le sue avvincenti storie. L’indiscusso simbolo della commedia italiana degli anni ’80 ’90, vanta una carriera davvero brillante, ricca di riconoscimenti. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di INSTAGRAM: per te meme, intrattenimento e notizie! —–> CLICCA QUI

Carlo Verdone, chi è stata la sua compagna e com’è la sua vita sentimentale adesso

Carlo Verdone nel corso della sua vita ha avuto un solo grande amore. Dal 1980 al 1996 è stato sposato con Gianna Scarpelli, madre dei suoi figli, Giulia e Paolo. Sul conto della donna non si sa molto: i due ex coniugi, nonostante la rottura, hanno mantenuto un buon rapporto proprio per il bene dei figli. “All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso” ha ammesso Verdone, come riporta il Sussidiario.

Leggi anche Carlo Verdone, retroscena che non tutti immaginano: sapete cosa ha studiato l’iconico attore?

Oggi l’attore e regista è single. Si dedica al suo lavoro ed ai suoi figli: Giulia Verdone ha scelto di seguire le orme del papà. Lavora dietro le quinte come assistente di produzione e segretaria di edizione. Anche Paolo, il secondogenito, è entrato nel mondo del cinema seppur per poco tempo: ha recitato in diverse pellicole dirette e interpretate dal papà, prima di scegliere la carriera diplomatica.

Leggi anche Carlo Verdone, il grave lutto che l’ha addolorato: ‘Isabella De Bernardi resterà sempre una cara amica’, le commoventi parole