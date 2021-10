Squid Game è la serie televisiva del momento, ma siete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione? Spunta fuori la verità.

Diciamoci la verità: in questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di Squid Game. Resa disponibile su Netflix a partire dal 17 Settembre, la serie televisiva ha saputo incantare milioni e milioni di spettatori in un vero e proprio batter baleno. Non siete ancora andati a vederla? Beh, cosa aspettate ancora? Correte a vedere il primo episodio! Vi assicuriamo: non ve ne pentirete affatto! Prima di farlo, però, volete saperne qualche cosa in più? Di che cosa parla la serie tv? La risposta è davvero semplice: la serie tv racconta la storia di 456 concorrenti che, fortemente desiderosi di vincere un montepremi di circa 45,6 miliardi di won, sono ‘costretti’ a superare alcuni giochi per bambini. Chi avrà la meglio? Chi lo sa! Fatto sta che la trama è talmente avvincente che, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato le attenzioni di tutti.

Cosa sappiamo, però, sulla seconda stagione? Dato l’incredibile successo dei primi episodi, ci sarà un continuo di Squid Game? Ebbene: finalmente sappiamo tutta la verità. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ci sarà la seconda stagione di Squid Game? Cosa sappiamo

È questa, senza alcun dubbio, la domanda che tutti vi state ponendo in questi ultimi giorni: la seconda stagione di Squid Game ci sarà oppure no? Il successo derivante dal suo esordio è stato davvero incredibile, ma cosa dobbiamo aspettarci? Ci saranno dei nuovi episodi? Ebbene: la rivelazione del regista è finalmente arrivata. E, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero di stucco.

Stando a quanto si apprende dalle parole del regista Hwang Dong-hyuk in una sua intervista a Variety, sembrerebbe l’idea non è mai stata presa in considerazione. “È abbastanza stancante solo a pensarci”, ha iniziato a dire il regista di Squid Game. Cosa accadrà, quindi? A tal proposito, il buon Dong-Hyuk ha detto: “Se dovessi farlo, non lo farei da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di una stanza degli scrittore. E vorrei più registi esperti”.

Cosa ne pensate di queste sue parole? Vi piacerebbe una seconda stagione di Squid Game?