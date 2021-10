Amici, cambia la programmazione: quando andrà in onda la puntata di oggi 10 ottobre

Perché la puntata di Amici prevista per oggi domenica 10 ottobre è stata sospesa e a quando è stato spostato l’appuntamento.

Cambia il palinsesto di questa domenica 10 ottobre che non vedrà la messa in onda della puntata settimanale di Amici.

La decisione è stata presa in vista della finale di Nations League tra Italia e Belgio che si contenderanno il 3° posto della competizione a partire dalle ore 15 su Rai 1. I telespettatori dovranno fare a meno anche di Verissimo per oggi.

Ma quando potremo vedere allora il quarto appuntamento con il seguitissimo talent?

Amici, quando vedremo la quarta puntata: la data scelta

Il quarto appuntamento col talent show di Canale 5 ci aspetta lunedì 11 ottobre alle ore 14:45, andando a sostituire un altro programma di Maria De Filippi, cioè Uomini e Donne.

L’appuntamento con Verissimo per questa settimana è stato cancellato invece completamente e tornerà in onda direttamente la prossima settimana come di consueto nel weekend, esattamente sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Un appuntamento a cui non mancare: secondo le anticipazioni, l’ospite sarà l’amatissima Gaia Gozzi, che presenterà il suo nuovo inedito.