Anticipazioni della puntata di Domenica In del 10 Ottobre: puntata ‘ridotta’, ma ricca di musica e tantissimi ospiti, tutti i dettagli.

La puntata di Domenica In che andrà in onda quest’oggi, Domenica 10 Ottobre, vi assicuriamo, sarà davvero indimenticabile. A differenza delle altre settimana, la splendida Mara Venier ci farà compagnia per pochissimo tempo, eppure, nonostante questo, ha pensato degli ospiti davvero straordinari. Procediamo con ordine, però! Perché la puntata di Domenica In sarà ridotta oggi? La risposta è davvero semplicissima: a partire dalle ore 15:00, su Rai Uno, andrà in onda la partita di Nations League. Ed è per questo motivo che, oltre allo slittamento di una settimana per Amici e Verissimo, anche la regina della Domenica a pranzo è costretta a ridimensionare il suo programma.

Leggi anche –> Amici e Verissimo rinviati di una settimana, ma cosa andrà al loro posto oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la puntata di Domenica In di oggi inizi sempre alle 14:00, ma anziché finire alle 17 circa, come consueto, terminerà alle ore 14:45. Insomma, Mara Venier ci farà compagnia soltanto per tre quarti d’ora. E che compagnia, oseremmo dire! Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la puntata pensata sia davvero indimenticabile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Anticipazioni Domenica In, puntata del 10 Ottobre: tantissima musica ed ospiti incredibili

Pensate che Mara Venier rinunci al suo classico appuntamento della Domenica? Assolutamente no! A partire dalle ore 14:00 fino alle ore 14:45, la splendida conduttrice sarà al timone di una puntata ridotta, ma pur sempre imperdibile, del suo Domenica In. A questo punto, però, ci chiediamo: quali sono le sue anticipazioni? O, per meglio dire, chi saranno gli ospiti di questo appuntamento? Ebbene! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che questa sia una puntata all’insegna del divertimento e della musica. Tra 6 giorni esatti, infatti, inizia la nuova edizione di Ballando con le Stelle. E Mara Venier ha pensato bene di dedicare la puntata del 10 Ottobre al famoso programma di Milly Carlucci.

Leggi anche –> Ballando con le Stelle, il cast ufficiale: Milly Carlucci svela tutti i nomi, che bomba!

Nello studio di Domenica In, infatti, non solo ci sarà Milly Carlucci, ma anche alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle. A partire, quindi, dai componenti della giuria. Fino ai ballerini professionisti. Ma non solo. Sia in studio che in collegamento si legge che ci saranno i 13 concorrenti scelti per quest’edizione.

Insomma, noi non vediamo l’ora di seguire questa puntata. Voi?