Ha preso parte a Vite al Limite ed è diventata così dopo il percorso fatto, ma avete mai visto com’era prima? Ne resterete di stucco!

Vite al Limite è tra i programmi più seguiti in assoluto dal pubblico italiano. Concentrata sulle avventure e storie di persone con un peso che supera di gran lunga i 250 kg e, in alcuni casi, arriva anche a sfiorare i 400 chili, la trasmissione racconta ampiamente il loro iter per dimagrire. E la loro incredibile trasformazione dopo essersi sottoposta all’intervento di chirurgia bariatrica. Quante ne abbiamo viste in queste lunghe ed intense nove edizioni? Beh, decisamente tantissime! Mediante l’aiuto e il supporto del dottor Nowzaradan, sono davvero diverse le persone che riescono proprio a rinascere dopo il programma. È il caso, ad esempio, di questa giovanissima paziente.

Entrata a far parte del programma Vite al Limite nel corso della sua terza stagione, la giovanissima donna ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. No soltanto perché, ha solo 23 anni, portava dietro un peso piuttosto eccessivo, ma anche perché la sua trasformazione è stata piuttosto impressionante. Ad oggi, dopo 6 anni dalla sua partecipazione, la donna si mostra così, ma siete curiosi di sapere com’era prima?

Com’era prima di Vite al Limite? La sua trasformazione è impressionante

Tra le tantissime pazienti che si sono alternate nella clinica di Houston e di cui sono state raccontate a Vite al Limite, quella che vi stiamo andando a raccontare è tra quelle che ha maggiormente catturato l’attenzione di tutti. Entrata a far parte del programma nel corso della sua terza stagione, la donna aveva soltanto 23 anni, ma il suo peso raggiungeva i ben 298 kg. Di chi parliamo? Semplice! Di lei: Amber Rachdi!

Protagonista indiscussa della terza stagione del programma, Amber ha raccontato di aver avuto problemi col cibo sin da bambina. Ed è proprio per questo motivo che, all’età di 23 anni, ha raggiunto un peso di quasi 300 kg. Che, in diverse occasione, le avrebbe addirittura fatto rischiare la morte. Ad oggi, però, la donna è fortemente cambiata! E come testimonia il suo profilo Instagram sembra un’altra persona. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Eccola qui:

Insomma, questa foto del ‘dopo’ e del ‘prima’ è davvero incredibile. E, soprattutto, ci sottolinea non soltanto l’incredibile trasformazione di Amber, ma anche la sua immensa forza e costanza nel dimagrire.