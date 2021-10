“Mio figlio non ha amici, non gli fanno gli auguri”: il celebre attore risponde all’appello di un padre.

E’ arrivato dall’Inghilterra l’appello di un padre, che ha chiesto, online, di fare gli auguri a suo figlio, nel giorno del suo quindicesimo compleanno. Daniel, questo il nome, è un ragazzo autistico, ha 15 anni, e nel giorno del suo compleanno, ha espresso due desideri, guidare una macchina e fare amicizia.

Il padre, di fronte a questa richiesta, ha deciso di pubblicare un messaggio social, in cui ha riportato le richieste del figlio. L’anno scorso, ha fatto la stessa cosa, ma non ha ottenuto grande riscontro, e ha così deciso di riprovarci. Ma questa volta, la sorpresa è stata davvero grande. A rispondere all’appello anche il celebre attore.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

“Mio figlio non ha amici, non gli fanno gli auguri”: all’appello risponde proprio l’attore

Kev è il padre di Daniel, un ragazzo autistico di 15 anni che, nel giorno del suo compleanno, ha espresso due desideri, guidare una macchina e fare un po’ di amicizia. Il padre ha così deciso di pubblicare un messaggio social, in cui ha riportato le richieste del figlio.

L’anno scorso, non aveva ottenuto grande seguito, ma ha deciso di riprovarci e di non arrendersi. Questa volta, però, la sorpresa è stata immensa, perchè migliaia e migliaia di persone hanno fatto gli auguri al ragazzo. Ma non solo, anche personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo hanno lasciato un pensiero in basso al messaggio. L’amatissimo attore Russel Crowe ha scritto ‘Buon compleanno Daniel’, lasciando il padre senza parole, ma non solo.

L’emozione si è fatta sentire ancora di più, quando Kev, ha visto una foto dell’attore di Guerre Stellari, Mark Hamill con il commento ‘Per il mio amico Daniel’. Il padre di Daniel è un fan sfegatato di Star Wars sin da piccino, e non avrebbe mai immaginato di poter ricevere un messaggio per suo figlio proprio dalla star.