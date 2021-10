Sapete con chi è sposata Nicole Kidman? Suo marito è famosissimo: non tutti conoscono questo ‘retroscena’.

Nicole Kidman è una vera e propria star del cinema e non solo. Attrice amatissima e famosissima in tutto il mondo, è stata la protagonista di numerosi film di successo. L’attrice, dopo aver studiato arte drammatica e mimo, fu consigliata dalla cantante Pat Wilson di presentarsi ad un provino per il suo videoclip. Nel 1983, è così apparsa nel video Bop Girl.

Leggi anche Nicole Kidman, vedere sua sorella vi lascerà senza parole: sono due gocce d’acqua, è impressionante

Da quel momento, non si è più fermata, notata dai più grandi registi. In un nostro recente articolo, vi abbiamo mostrato una Kidman molto diversa dal solito. Si è mostrata con un look pazzesco, con una chioma tutta al naturale. La foto sui social, ha subito destato grande apprezzamento da parte dei suoi ben oltre 7 milioni di follower. Proprio sui social, però, la bella attrice, non manca di pubblicare scatti di famiglia. Voi, sapete chi è suo marito?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Nicole Kidman, sapete chi è suo marito? E’ famosissimo e molto amato

Attrice, produttrice televisiva e produttrice cinematografica, Nicole Kidman è famosissima in tutto il mondo. Attivissima sui social, dove, non manca di pubblicare scatti particolari che riguardano sia la sua professione sia la sua vita privata.

Leggi anche Nicole Kidman come non l’abbiamo mai vista: look stravolto, vederla così vi spiazzerà completamente

Molte sono le foto insieme a suo marito, sapete chi è? Nel gennaio 2005 l’attrice ha conosciuto il cantautore country Keith Urban. Si sono sposati con una cerimonia cattolica a Sydney il 25 giugno 2006. La coppia ha avuto due figlie, Sunday Rose, nata il 7 luglio 2008 e Faith Margaret, quest’ultima nata tramite madre surrogata il 28 dicembre 2010. A quanto pare, sono insieme da ben 16 anni.

Tutti, però, sanno che, la Kidman, prima ancora, durante il matrimonio con l’attore Tom Cruise, ha adottato due bambini, Isabella Jane, nata nel 1992 e Connor Anthony, nato nel 1995. Nel 2001, dopo 11 anni insieme, l’attrice e Cruise, si sono separati. Ed è qualche anno più tardi, che conosce, appunto, Keith Urban.