Quello che è successo dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia è incredibile: l’avreste mai detto?

Quello che è successo dopo le loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia è davvero incredibile, l’avreste mai detto?

Avete mai seguito una puntata di Matrimonio a prima vista Italia? Ne siamo certi: assolutamente si! Andato in onda per la prima volta nel lontano 2016, la trasmissione, che era stata già ‘testata’ in altri paesi ed aveva già riscosso un successo impressionante, ha intrattenuto milioni e milioni di telespettatori. Tanto che ancora adesso, nonostante siano passati dalla messa in onda della prima puntata non solo continua ad essere seguitissimo, ma anche ad essere un programma amatissimo. Qualche giorno fa, é iniziata la settima stagione, eppure in tantissimi si stanno chiedendo cosa sia successo ad alcune delle ex coppie. Ad esempio, vi ricordate di loro? Stiamo parlando proprio della coppia che ha preso parte a matrimonio a prima vista Italia nel 2019.

Non tutti lo sanno, ma quello che è successo dopo le loro nozze a matrimonio a prima vista Italia è davvero incredibile. Siete curiosità di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Dopo Matrimonio a prima vista Italia è successo l’incredibile: non tutti lo sanno

Tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati in queste sette edizioni del programma, Fulvio e Federica sono tra coloro che hanno maggiormente catturato l’attenzione del tutto pubblico italiano. Ricordate, però, cosa è successo nel corso del loro percorso a matrimonio a prima vista Italia? Forse non tutti lo sanno, ma è successo qualcosa di incredibile. Sin dal viaggio di nozze, i due ragazzi, e soprattutto Federica, non ha nascosto la mancata affinità nei confronti di suo marito. Sarà stato soltanto l’inizio? Assolutamente no! Anzi, con il passare del tempo, le cose non sono andate per il meglio. Fulvio e Federica passavano le giornate a litigare. Da qui, quindi, la decisione di separarsi.

Dopo le loro nozze a matrimonio a prima vista Italia, quindi, Fulvio e Federica hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Anche se, come dichiarato dai diretti interessati a Fanpage, sembrerebbe aver mantenuto un ottimo rapporto di amicizia.

