Alessandro Gassman, chi sono i suoi fratelli? Nomi e cosa fanno nella vita

Alessandro Gassman è un famosissimo attore, ma sapete chi sono i suoi fratelli? Scopriamo insieme i loro nomi e cosa fanno nella vita.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’? In via del tutto eccezionale, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda la terza puntata dell’amatissima serie televisiva. E, come ampiamente spiegato proprio recentemente, sembrerebbe che questo sarà un appuntamento davvero imperdibile. In attesa, però, di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio e, soprattutto, scoprire quale dei bastardi sarà quello che sarà accusato di omicidio, scopriamo qualche cosa in più su uno dei suoi protagonisti principali. Stiamo parlando proprio di Giuseppe Lojacono, interprato da Alessandro Gassman.

L’attore romano è tra le vere e proprie stelle della recitazione italiana. Figlio del grandissimo Vittorio, il buon Gassman ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da piccolo. E, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. Siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, Alessandro Gassman ha dei fratelli? Assolutamente si! E cosa sappiamo su di loro? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Alessandro Gassman, chi sono i suoi fratelli?

Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa di Alessandro Gassman, dal punto di vista ‘privato’ cosa sappiamo? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua splendida moglie, anche lei attrice, e di suoi figlio, giovanissimo ed apprezzatissimo cantautore, ma cosa sappiamo sulla sua famiglia di origine?

Ad esempio, vi siete mai chiesti se Alessandro Gassman abbia dei fratelli oppure no? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. L’attore non è affatto figlio unico. Piuttosto, come si legge dal web, sembrerebbe che abbia un fratello, di nome Jacopo, e ben due sorelle, Paola e Vittoria.

Cosa fanno? Jacopo, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che abbia intrapreso la stessa carriera di suo padre e di suo fratello. E, a quanto pare, sia un nome amatissimo nello spettacolo teatrale. Stesso ed identico discorso per Paola, anche lei apprezzatissima nel mondo della recitazione. Cosa sappiamo su Vittoria? A quanto pare, lei è l’unica a non appartenere a questo mondo?

Diteci la verità: voi lo sapevate?