Il dottor Nowzaradan è la star di Vite al Limite, ma sapete quanto costa prenotare una visita presso la clinica? Non l’avreste mai immaginato.

È proprio lui la star indiscussa del programma ‘Vite al Limite’, il dottor Nowzaradan. Certo, nel corso di queste nove edizioni della trasmissione abbiamo conosciuto ed apprezzato tantissimi pazienti, questo è indiscusso. E loro sono, senza alcun dubbio, la colonna portante del programma. Vogliamo parlare, però, del chirurgo iraniano? Beh, diciamoci la verità: senza di lui non si canterebbero affatto messe. È lui che, tantissime volte, incita i suoi pazienti a fare di più. E, soprattutto, è lui che, con la sua pazienza e i suoi programmi studiati ‘ad hoc’ per ciascun paziente, riesce ad ottenere dei risultati davvero impressionanti.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo patrimonio. E, vi assicuriamo, esso raggiunge dei prezzi davvero incredibili. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa una visita presso la clinica di Houston? Se si, siete proprio nell’articolo giusto! Di seguito, infatti, vi riporteremo tutto ciò che occorre sapere su questo ‘dettaglio’. Scopriamo insieme ogni cosa.

Quanto costa una visita col dottor Nowzaradan? Non l’avreste mai detto

Siete anche voi degli appassionati di Vite al Limite e del mitico dottor Nowzaradan? Come darvi torto! Amatissimo e simpaticissimo, il famoso chirurgo iraniano è tra i volti più apprezzati della televisione. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, appurato che il chirurgo iraniano faccia pianta stabile presso la clinica di Houston in Texas, siete curiosi di sapere a quanto costa una visita presso il suo studio? Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il ‘nodo’ non sia affatto facile da sciogliere. Si legge, infatti, che chi decide di partecipare al programma proprio come concorrente sia costretto a firmare un contratto vero e proprio. E che, addirittura, percepisca anche un compenso. A differenza, invece, di coloro che decidono di non diventare protagonisti di Vite al Limite, ma soltanto di farsi visitare dal dottor Nowzaradan. È proprio a questo punto che, per il costo, subentra la polizza assicurativa. Il prezzo della visita, infatti, varia proprio a seconda degli estremi dell’assicurazione sanitaria. Pensate, sul web, si legge che l’operazione potrebbe raggiungere un importo pari a migliaia di euro.

L’avreste mai immaginato?