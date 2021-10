Gloria Estefan È stata un’amatissima cantante degli anni ’90 ed ha venduto 100 milioni di dischi in tutto il mondo: eccola oggi a 64 anni.

È stata una delle voci più amate della musica latina, non c’è che dire. Stiamo parlando proprio di lei: Gloria Estefan. Nata a L’Avana nel 1957, si rende conto della sua passione per la musica sin da bambina. Ed inizia a suonare la chitarra. Il sogno di entrare a far parte di questo mondo si realizzerà qualche anno più tardi. Quando, ormai una donna matura, incontra Emilio Estefan, quello che sarebbe diventato suo marito qualche anno più tardi, ed entra a far parte del suo gruppo musicale. A partire dal 1977 fino al 1988, quindi, la bella Gloria diventa una presenza fissa all’interno della band del suo consorte, ma nel 1988 è la protagonista di una vera e propria svolte. È proprio in quest’anno che la Estefan inizia la sua carriera da solista. E che carriera, oseremmo dire!

È proprio a partire dal 1989 che Gloria Estefan inizia, quindi, la sua carriera da solista. E cavalca la cresta dell’onda. Ad oggi, la cantante è tra le voci più amate della musica latina. E vanta, tra l’altro, di un record assoluto: ha venduto ben 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Siete curiosi, pero, di sapere com’è diventata oggi l’amatissima cantante degli anni ’90?

Ricordate Gloria Estefan così, ma com’è oggi a 64 anni? Incredibile

Gloria Estefan, quindi, è stata un’amatissima cantante degli anni ’90, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? In tutti i suoi videoclip musicali, la cantante cubana si è sempre mostrata in tutta la sua bellezza, semplicità e naturalezza, ma com’è cambiata nel corso degli anni?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ad oggi Gloria Estefan abbia ben 64 anni, eppure sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per lei. Perché? La risposta è davvero semplicissima: è sempre uno schianto! Siamo, infatti, riuscita a rintracciarla sui social. Ed abbiamo scoperto che non è affatto cambiata nel corso del tempo. Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente:

Eccola qui, Gloria Estefan. Diteci la verità: non è sempre bellissima?