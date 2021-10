Tra gli anni Novanta e i Duemila ha spopolato in tv: a quasi 55 anni appare così, resterete a bocca aperta

Negli anni Novanta raggiunse il culmine della notorietà, resterete di stucco nel vedere com’è diventata dopo tutto questo tempo.

La sua carriera esplose una trentina di anni fa, ma ancora oggi la splendida ex modella è rimasta nel cuore del pubblico che l’ha seguita con affetto fin dai suoi esordi.

Chi non ricorda la bellissima Katia Noventa? Dalla moda al piccolo schermo, per anni è stata uno dei volti più amati dello spettacolo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che ha lavorato in programmi famosissimi come Telemike e Re per una notte insieme ai grandi della tv.

Inoltre, la sua vita sentimentale è stata caratterizzata da ex fidanzati molto noti, come Paolo Berlusconi e Fiorello col quale condusse il Karaoke su Italia 1 dal 1992 al 1994. Da alcuni anni Katia si è allontanata dalla tv, ma com’è la sua vita oggi?

Katia Noventa, icona della tv negli anni Novanta: ecco com’è diventata, incredibile!

Laureata in Pedagogia, la Noventa è anche una giornalista. Infatti, a partire dagli anni Duemila, ha intervistato per il settimanale Chi e per Il Giornale personaggi molto importanti come Fidel Castro, Yasser Arafat, il Dalai Lama e Silvio Berlusconi.

Si è occupata spesso di moda in molti programmi come Unomattina, Casaraiuno, Domenica In e Porta a porta dopofestival. Al momento non sembra esserci la possibilità di rivederla sul piccolo schermo: “La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me”, aveva detto in un’intervista a Chi qualche tempo fa.

Avete visto che splendore che è Katia dopo tutti questi anni? Favolosa, non c’è dubbio!