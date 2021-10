GF Vip, mangia il tiramisù e perde un dente: “Lo devo riattaccare!”, scena surreale

‘Incidente’ nella casa del GF Vip: la concorrente perde un dente mangiando il dolce, un altro Vippone lo ritrova ma lo butta via.

Dopo i festeggiamenti di sabato sera per il compleanno di Manila Nazzaro in cui i Vipponi si sono scatenati con balli e canti, la giornata di domenica al GF Vip è stata caratterizzata da un episodio davvero singolare.

Protagonista ancora una volta Francesca Cipriani che, insieme a Nicola Pisu, ha dato luogo ad un siparietto alquanto ‘tragicomico’. Dopo pranzo, i concorrenti hanno gustato un bel tiramisù ma proprio in quel frangente la bionda gieffina è stata vittima di un incidente.

Vediamo cosa è accaduto di preciso.

GF Vip, Francesca Cipriani perde un dente ma lo rivuole: scena incredibile

Accortasi di cosa era successo, Francesca è andata a riferire ai coinquilini di aver perso il dente e ha chiesto a Nicola Pisu se lo avesse buttato nella spazzatura. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha confermato: ha raccontato di aver sentito qualcosa di strano mentre mangiava il tiramisù e non capendo cosa fosse lo ha gettato nel secchio avvertendo gli altri.

La Cipriani, disperata, ha esclamato: “Ca*** è mio, me lo devo riattaccare“. Incredula, Manila Nazzaro ha chiesto: “Ma il tuo dente cosa ci faceva nel tiramisù?“. “Non lo so, mi è caduto mentre mangiavo. State scherzando o no? Me lo avete buttato, io lo dovevo riattaccare”, ha risposto Francesca. L’ex Miss Italia ha cercato di far ragionare la compagna d’avventura: “Ma è rotto, cosa ti devi riattaccare?”, le ha detto.

E voi avete visto questo esilarante scenetta dal vivo?