È Elsa Martini ne I Bastardi di Pizzofalcone, arriva una notizia inaspettata: l’ha rivelato lei stessa

Interpreta Elsa Martini nella serie I Bastardi di Pizzofalcone, arriva una notizia del tutto inaspettata: è lei stessa a rivelare ogni cosa.

È la new entry del cast de I Bastardi di Pizzofalcone, Elsa Martini. Entrata a far parte del distretto napoletano dopo l’accusa, poi ‘annullata’, di omicidio di un pedofilo, il commissario cattura immediatamente l’attenzione su di sé. Sarà per il suo grado nonostante la giovane età, ma anche per la sua caparbietà e sfrontatezza, fatto sta che la Martini diventa una delle colonne portante portanti dei ‘bastardi’.

Il volto di Maria Vera Ratti, è questo il nome dell’attrice che veste i panni della bella Martini, non è affatto nuovo agli amanti della serie tv. Dapprima sul piccolo schermo nella serie ‘Rosy Abate – il ritorno’, nella quale interpreta il ruolo della figlia del boss napoletano, ed in seguito nei panni di Enrica, giovanissima amante del commissario Ricciardi, l’attrice campana vanta di una carriera incredibile. Che, a quanto pare, non è affatto pronta ad arrestarsi. Nel corso di una sua intervista a Fanpage, la bella Ratti, oltre che parlare della sua nuova esperienza in tv e delle differenza tra la sua Elsa ed Enrica, non ha potuto fare a meno di rivelare una notizia del tutto inaspettata.

I Bastardi di Pizzofalcone, lei è Elsa Martini: notizia inaspettata, accadrà a breve

Il ruolo di Elsa Martini ne I Bastardi di Pizzofalcone, così come quello della giovane Enrica ne Il Commissario Ricciardi, non è assolutamente passato inosservato. È proprio per questo motivo che, come raccontato dalla diretta interessata in una sua intervista a Fanpage, c’è una splendida novità in arrivo. Oltre a parlare delle differenze e somiglianze tra i suoi due personaggi, l’attrice napoletana ha anche svelato una notizia tanto interessante quanto inaspettata.

Per rivederla nei panni di Enrica, a quanto pare, dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. Le riprese, infatti, inizieranno nel 2022. Le sorprese, però, sono affatto terminate. Da quanto si legge, sembrerebbe che, a brevissimo, Maria Vera Ratti comincerà a girare una serie tv per Netflix. “Non posso dire proprio nulla. È basata su un romanzo italiano che mi sta davvero molto a cuore”, ha detto in merito l’attrice.

Insomma, una notizia davvero fantastica, non c’è che dire! Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?