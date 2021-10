In Harry Potter ha interpretato Dolores Umbridge: com’è oggi l’attrice, lontano dal suo personaggio.

Harry Potter è una saga cinematografica basata sull’omonima saga letteraria di J. K. Rowling. Dal primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale, all’ultimo, Harry Potter e I doni della morte-Parte 2, siamo stati travolti da una storia fantastica. In una lontana Hogwarts, scuola di magia e di stregoneria, abbiamo seguito le avventure del giovane mago Harry.

Protagonista assoluto, affiancato da Hermione Granger e da Ron Weasley, ha dovuto affrontare grandi pericoli. Lord Voldemort, il potente mago oscuro, ha ucciso i suoi genitori quando era solo un bambino, ma non è riuscito a uccidere il piccolo. L’ultimo capitolo vedrà in scena la battaglia fra le due fazioni, e sappiamo benissimo com’è andata a finire. Uno dei personaggi che ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote al mago è stato sicuramente quello di Dolores Umbridge. Ha più volte insistito sul fatto che Lord Voldemort non fosse tornato, lasciando sulla mano di Harry cicatrici con scritto ‘non devi dire bugie’, durante una punizione. Ma chi è l’attrice che l’ha interpretata? Il suo nome è Imelda Staunton. La domanda che più di tutti ci poniamo è: come sarà fuori dal set? Scopriamolo insieme!

E’ stata Dolores Hambridge in Harry Potter: com’è oggi l’attrice, non ci crederete

Esattamente dal 2001 al 2011 abbiamo avuto il piacere di seguire Harry Potter, una saga cinematografica che ha avuto un incredibile successo. Il giovane mago farà da centro ad una storia ricca di colpi di scena, di attese, di scontri, di magia, e di tanto altro.

Segue l’omonima saga letteraria di Rowling, anche se, per chi ha avuto modo di leggere i libri, molti aspetti e molti punti cambiano, e non sono praticamente gli stessi. Tanti personaggi hanno fatto parte della storia. Impossibile dimenticare la perfida Dolores Umbridge. Abbiamo visto questo personaggio in Harry Potter e L’ordine della fenice. Nella saga era così, ma eccola fuori dal set, completamente diversa:

L’avreste mai riconosciuta? L’attrice Imelda Staunton non sembra assolutamente uguale al suo personaggio, anzi. Sarebbe stato difficile riconoscerla così. Imelda ha assunto un personaggio non molto ben voluto dai fan della saga, per il suo comportamento, ma dobbiamo pur dire che l’attrice ha un talento straordinario e una bellezza molto forte.