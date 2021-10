Matrimonio a prima vista, anticipazioni puntata di martedì 12 ottobre: cosa accadrà nella terza puntata.

Matrimonio a prima vista è partito con la nuova edizione, martedì scorso. Nei primi due episodi, abbiamo avuto modo di conoscere le coppie. Coppie che sono state formate da tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis, e Andrea Favaretto. Queste si sono incontrate il giorno del matrimonio, senza conoscersi per nulla.

Sembrerebbe che, la sorpresa sia stata del tutto positiva per tutte e tre le coppie, almeno al primo sguardo. Tra Dalila e Manuel sembrerebbe che ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. E’ andato bene anche il primo incontro con Martina e Davide. Mentre, per Sergio e Jessica, dopo i primi sorrisi, sembrerebbe che, la distanza si sia fatta sentire. Ma cosa succederà nei prossimi episodi?

Matrimonio a prima vista, anticipazioni martedì 12 ottobre: il viaggio di nozze delle coppie

Domani, martedì 12 ottobre, ci sarà una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. I primi due episodi hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, con l’incontro in primo piano e la celebrazione del matrimonio fra le coppie.

Ma cosa succederà nel terzo episodio del programma? A quanto pare, assisteremo al viaggio di nozze. Tra Dalila e Manuel sembrerebbe che, il rapporto vada a gonfie vele. Una volta arrivati in Puglia, i baci e gli abbracci non mancheranno, e la coppia avrà modo di raccontarsi senza filtri. Martina e Davide andranno in viaggio di nozze in Sardegna. L’uomo si mostra molto affettuoso, mentre lei, si apre, ma resta molto più distante, e sulle sue, ma ha comunque apprezzato l’atteggiamento dell’uomo.

Sergio e Jessica, arrivati in Sicilia, si lasceranno andare, per conoscersi meglio. Questo nuovo approccio consentirà alla coppia di capire che il giorno del matrimonio sono stati molto diversi dalla loro reale personalità. Purtroppo, però, subito dopo, scoppierà un litigio. Jessica, a parere dello sposo, dopo essersi lasciata andare un po’ fisicamente la sera prima, ha alzato nuovamente un muro. La discussione porterà la donna ad affermare di essere rimasta molto ferita dalle parole di Sergio.