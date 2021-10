Ballando con le stelle, chi è Fabio Galante: età, carriera calcistica, vita privata ed ex fidanzate vere o presunte

Chi è Fabio Galante, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle: nel suo passato anche un’ex fidanzata molto famosa.

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione di Ballando con le stelle che aprirà i battenti sabato prossimo 16 ottobre. Tra i personaggi che vedremo sfidarsi a suon di salsa, valzer e tango, anche il famoso ex calciatore Fabio Galante.

Una carriera sportiva la sua ricca di traguardi, iniziata nelle squadre giovanili del Via Nova di Pieve a Nievole e che lo ha portato a 19 anni in Serie A nel Genoa. Nel 1996 approda all’Inter, squadra con cui vince una Coppa Uefa. Gioca con il Livorno le ultime sei stagioni prima del ritiro, avvenuto nel 2011. Attualmente vive a Milano ed è un dirigente sportivo e allenatore.

Felicemente in coppia con la compagna Francesca Falomo, l’ex campione nato a Montecatini Terme il 20 novembre 1973 è stato fidanzato in passato con la famosa showgirl Laura Freddi.

Fabio Galante, non solo Laura Freddi: le presunte storie passate dell’ex calciatore

Noto per essere molto amato dalle donne, Fabio Galante aveva raccontato a Storie Italiane: “Chi è bello ed ha avuto più fidanzate degli altri, può essere considerato poco serio. Per me sono sempre stati importanti solo i giudizi dei miei compagni di squadra, dell’allenatore e del presidente, non ho mai dato troppa importanza ai gossip”.

Oltre a Laura Freddi, stando ai rumors pare che il nuovo concorrente di Ballando abbia avuto altre storie con donne appartenenti al mondo dello spettacolo: Giorgia Palmas, Giorgia Surina, Laura Torrisi ed Eleonora Abbagnato, Barbara D’Urso, Lory Del Santo e l’ex gieffina Sarah Nile.

Relazioni mai confermate ma che hanno destato molto interesse nei fan. Ad ogni modo, facciamo i migliori auguri a Fabio per questa nuova avventura nello show di Milly Carlucci.