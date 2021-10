Da Miss Italia nel 1981 alle migliori passerelle di moda: cosa fa oggi dopo 40 anni

Correva il 1981 quando a soli 16 anni ha vinto Miss Italia: ricordate la sua bellezza? Decisione incredibile dopo il successo: cosa fa oggi.

Correva esattamente il 1936 quando, per la prima volta in assoluto, Miss Italia andava in onda. Diventando, in un vero e proprio batter baleno, uno dei concorsi di bellezza per eccellenza. In tutte queste74 edizioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed ammirare ciascuna reginetta d’Italia. Tra le tantissime, però, non possiamo fare a meno di parlare di lei. Era esattamente l’edizione del 1981 quando, a soli 16 anni, la splendida modella partecipava al concorso di bellezza. E ne diventava la sua vincitrice.

Dopo la sua proclamazione Miss Italia, la reginetta ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Impossibile, infatti, dimenticare gli anni d’oro della sua carriera da modella. E la sua presenza fissa su alcune ed importantissime passerelle della moda. Da quel momento, però, sono trascorsi anni, eppure siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Stando a quanto si apprende da un’intervista a Corriere Adriatico, sembrerebbe che l’ex Miss Italia abbia preso una decisione incredibile. Che cosa sappiamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dopo Miss Italia 1981 ha cavalcato l’onda del successo, ma sapete cosa fa oggi? Sono trascorsi 40 anni

Era esattamente il 1981 quando, a soli 16 anni, la splendida Patrizia Nanetti prendeva parte al concorso di bellezza. E diventava la Miss Italia di quell’anno. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, la giovanissima modella ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Notata dalla casa di moda ‘Versace’, la Nanetti ha avuto la possibilità di calcare le migliori passerelle di moda. Fino a quando, dopo aver concluso questa esperienza, inizia un nuovo percorso per un noto brand. Cosa fa oggi, però?

Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Corriere Adriatico datata 2017, sembrerebbe che Patrizia Nanetti abbia cambiato letteralmente vita. Terminata la sua carriera da modella, l’ex Miss Italia si è trasferita nella Marche, sua regione d’origine, ed, insieme a suo marito, ha iniziato ad occuparsi dell’agenzia immobiliare di famiglia. Sia chiaro: l’intervista risale a 4 anni. Al momento, quindi, non sappiamo sia cambiato qualcosa. Ed anche su Instagram, purtroppo, non siamo riusciti a rintracciare tantissime informazioni.

Saranno anche passati 40 anni, ma è sempre bellissima, vero?