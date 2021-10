Il loro primo singolo musicale ha catturato l’attenzione di tutti e suscitò un clamore pazzesco: ricordate le Tatu? Eccole oggi dopo 19 anni.

Tra i diversi singoli musicali che, in questi ultimi anni, hanno suscitato un interesse piuttosto particolare e, perché no, anche uno scalpore pazzesco, non possiamo fare a meno di citare questo: ‘All the things she said”. Cantato dalle Tatu nel 2002, la canzone ha riscosso un successo spropositato sin da subito. Ed ancora oggi, nonostante siano passati quasi 20 anni dall’esordio del duo musicale sulla scena, il singolo continua ad essere canticchiato e ricordato. Quello che, però, oggi ci chiediamo è: come sono diventate le due cantanti? Appurato che ne è trascorso di tempo dal loro debutto e che, subito dopo, le due giovanissime ragazze hanno cavalcato la cresta dell’onda, siete curiosi di sapere come sono diventate?

Ricordate quando, nel lontano 2002, le Tatu debuttavano sulla scena musicale con il loro singolo e conquistavano l’interesse di tutti? Da quel momento, sono trascorsi 19 anni e, ad oggi, le due splendide ragazze non sono più una presenza fissa, ma siete curiosi di sapere come sono diventate? Ci pensiamo immediatamente.

Ricordate le Tatu? Eccole oggi dopo quasi 20 anni: sono irriconoscibili

Ne siamo certi: almeno una volta avete canticchiato la canzone ‘All the things she said”. Ed, almeno una volta, siete rimasti concentrati a guardare attentamente il videoclip musicale. Abbiamo ragione? Senza alcun dubbio, si! Sono trascorsi, però, 19 anni dall’esordio della Tatu sulla scena musicale, ma sapete come sono diventate oggi?

Quando hanno fatto il loro debutto, erano davvero piccolissime, come sono oggi? Ebbene: a distanza di quasi venti anni, Lena e Julia sono davvero irriconoscibili. Entrambe, dando uno sguardo veloce ai loro profili social ufficiale, sembrerebbe che continuano a coltivare la loro passione per la musica. Anche se, da diversi anni ormai, hanno preso strade completamente diverse e separate. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente:

Insomma, Lena e Julia non sono più quella ragazzine del videoclip musicale. Adesso sono donne e, da come vi abbiamo potuto mostrare, sono davvero splendide. Voi le avreste riconosciute?