La seguitissima serie tv torna sul piccolo schermo, in onda su Rai Uno: c’è un colpo di scena che farà piacere ai telespettatori!

Una bella notizia arriva per gli amanti delle fiction televisive targate Rai Uno. C’era grande attesa per la seconda stagione di Imma Tataranni: i telespettatori hanno mostrato sin da subito interesse per la serie, rimasti colpiti in particolar modo dal personaggio, un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere casi con metodi poco ortodossi. L’attrice Vanessa Scalera è pronta a tornare nel piccolo schermo nei panni del magistrato Imma Tataranni: c’è la data!

Leggi anche Imma Tataranni, chi è Vanessa Scalera: età, compagno, Instagram e dove l’abbiamo già vista

La seguitissima serie tv ritornerà sul piccolo schermo, ma c’è un colpo di scena: manca pochissimo!

Imma Tataranni è pronta a tornare nel piccolo schermo, in onda su Rai Uno, con la seconda stagione! La data di inizio è stata fissata al 26 ottobre 2021: per i nuovi episodi dunque la Rai ha pensato al martedì sera, è questo il colpo di scena. Due anni fa, la serie tv con Francesco Amato alla regia, andava in onda la domenica sera. Ma il cambio giorno non è la sola novità: la seconda stagione di Imma Tataranni sarà composta da più di sei puntate!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

“Imma non è cambiata, sentimentalmente è sempre incasinata, Calogiuri è intimorito da lei. La figlia fa un percorso da piccola Greta Thunberg si occupa di ambiente. Il rapporto tra noi per certi aspetti si inasprisce anche per le sue storie sentimentali con personaggi che non stimo” è il piccolo spoiler regalato dall’attrice Vanessa Scalera nel corso di un’intervista per La Repubblica.

Il countdown è partito!

Leggi anche È nato l’amore sul set della famosa serie tv: i due attori sono fidanzati!