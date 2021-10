Nella Finale di Star in The Star, le quattro leggende rimaste in sfida si esibiranno sul palco con big della musica italiana: ecco le anticipazioni dell’ultima puntata.

C’è grande attesa per la finale di Star in The Star! Il nuovo talent show di Canale 5, in onda il giovedì sera, vede alla conduzione la bella e talentuosa Ilary Blasi, accompagnata da una giuria. Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, per ogni puntata, sono chiamati a valutare le performance delle ‘Star’. Questa sera di giovedì 14 ottobre in prima serata è atteso l’ultimo appuntamento con il celebrity show. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti che hanno vestito i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, sono 4 le ‘leggende’ finaliste. Chi tra Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina si aggiudicherà la vittoria? Intanto, vi sveliamo un’anticipazione sulla serata!

Star In The Star La Finale, i concorrenti duetteranno con big della musica italiana: le anticipazioni

Star In The Star è pronto per la finale! Il celebrity show condotto da Ilary Blasi questa sera di giovedì 14 ottobre andrà in onda con l’ultimo appuntamento. I concorrenti nel corso della serata si sfideranno in diverse manche: proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso del programma. Ma non saranno soli!

