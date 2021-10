Beautiful, il clamoroso retroscena sulle prime puntate dell’amatissima serie tv: il pubblico più giovane resterà di stucco.

Chi non ha mai visto un episodio di Beautiful? Un’impresa quasi impossibile, visto che la soap opera americana è in onda da ben 35 anni! Senza alcuna interruzione: la prima puntata, negli Usa, è stata trasmessa il 23 marzo del 1987. E, da quel momento, la serie che narra le vicende della famiglia Forrester tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Non tutti i fan italiani, però, conoscono i retroscena delle primissime puntate.

In Italia, la soap è arrivata diversi anni dopo la messa in onda americana. Nello specifico, la prima puntata è stata tramessa nel nostro Paese nel giugno del 1990. Ed è proprio sulle prime puntate che vi sveliamo un segreto che non tutti conoscono…I fan più giovani resteranno molto sorpresi. Scopriamo di cosa si tratta!

Beautiful, c’è un retroscena sulle prime puntate che non tutti conoscono: voi lo ricordate?

Beautiful è una vera e propria garanzia di successo per Canale 5. Da ormai tantissimi anni, la soap fa compagnia al pubblico all’ora di pranzo. Nello specifico, la soap inizia alle ore 13 e 40 circa. Ma è sempre stato così?

Ebbene, il pubblico più giovane resterà sorpreso nello scoprire che, inizialmente, Beautiful è stato trasmesso da Rai 2! Qualcosa di impensabile, ai giorni nostri, essendo ormai da tanti anni un prodotto Mediaset. Precisamente dal 5 aprile del 1994, quando Beautiful passa ufficialmente su Canale 5. Nello stesso anno, la soap fu trasmessa anche in prima serata su Rete 4.

E ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, la serie tv creata da William J. Bell e Lee Philipp Bell è la più seguita nel nostro Paese, come in tantissime altre zone del mondo: la soap viene trasmessa in circa 100 paesi e raggiunge la cifra di circa 35 milioni di telespettatori al mondo al giorno.

Insomma, un successo incredibile per la soap, che grazie ai numerosi colpi di scena della trama, riesce a conquistare il pubblico anche dopo tutti questi anni. E voi, state seguendo le puntate attualmente in onda in Italia? Presto la soap si tingerà di giallo, con un omicidio che sconvolgerà le vite dei protagonisti. Non perdetevi le prossime puntate!