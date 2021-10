GF Vip, “O va via lui o vado via io”: la concorrente perde le staffe, abbandonerà tutto?

La concorrente non ci sta e minaccia di abbandonare il GF Vip: c’entra l’atteggiamento di un coinquilino, abbandonerà il gioco?

Non accennano a placarsi alcune ‘battaglie’ interne alla casa del GF Vip: la concorrente stavolta minaccia addirittura di mollare tutto e uscire dal gioco. Ma cos’è successo? La risposta starebbe in alcuni atteggiamenti da parte di un altro Vippone di sua vecchia conoscenza.

Dopo aver discusso più volte tra loro nelle puntate precedenti riguardo il loro rapporto sentimentale vissuto prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ora lei non tollera più il comportamento che lui le starebbe riservando.

Si tratta ovviamente dei due ex più discussi in Italia in questo periodo, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L’influencer italo americana si è sfogata in queste ore con Alex Belli ed ha rivelato di essere arrivata al culmine della pazienza nei confronti dell’imprenditore napoletano.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, Soleil sbotta contro Gianmaria: la concorrente abbandonerà il programma?

Lo sfogo di Soleil è avvenuto dopo la puntata di lunedì scorso in cui c’è stato un acceso scontro tra lei e Sophie proprio a causa di Gianmaria che ora avrebbe dirottato le sue attenzioni verso quest’ultima.

“Si gira e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz**, fatti i fatti tuoi’. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co**ioni, io sono gentile e lui continua a rompermi le pal** da stamattina, giuro”, ha raccontato la Sorge a Belli.

Leggi anche————>>>Soleil Sorge, triste confessione: riguarda la mamma

“O va via lui o me ne vado io da qua. Io non sto qui a farmi trattare in questo modo”, ha minacciato la ragazza.

Secondo voi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lascerà davvero il reality?