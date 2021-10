Amici 21, quali sono i veri nomi dei cantanti? Scopriamolo insieme

Amici 21, molti cantanti si sono presentati nel talent show con nomi d’arte: ma come si chiamano? Scopriamolo insieme.

Amici di Maria de Filippi è iniziato con la nuova edizione, con molto anticipo. E’ passato circa un mese da quando abbiamo avuto modo di conoscere chi sono gli allievi della scuola. Anche se, in queste prime puntate, ci sono stati dei veri e propri colpi di scena.

Ci sono state già le prime eliminazioni e non sono mancate maglie e giudizi sospesi. Mirko Masia e Inder, sono stati eliminati. Quest’ultimo, ha lasciato la scuola dopo la scorsa puntata. Anna Pettinelli, sua insegnante, gli aveva sospeso la maglia per il suo comportamento sbagliato, fino a decidere poi di eliminarlo. A quanto pare, però, domani, domenica 17 ottobre, saremo ‘scossi’ da nuove eliminazioni. La classe è stata formata, e come abbiamo accennato, molti cantanti si sono presentati con il loro nome d’arte: ma qual è il il vero nome? Scopriamolo insieme.

Amici 21, quali sono i veri nomi dei cantanti presenti nel talent show?

E’ iniziata da circa un mese la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent sembra già riscontrare il forte apprezzamento dei telespettatori. Tante le novità introdotte, a partire dagli insegnanti. Raimondo Todaro, da Ballando con le stelle, è arrivato ad Amici, nel ruolo di maestro di ballo, e Lorella Cuccarini ha occupato il posto di insegnante di canto.

Sono stati confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La nuova classe è stata formata, anche se, dobbiamo sempre essere pronti ad eliminazioni, come è già successo, a giudizi e maglie sospese, o anche a punizioni. Come abbiamo appurato, molti cantanti si sono presentati con il loro nome d’arte: ma come si chiamano? Scopriamolo insieme.

Rea, cantautrice di 18 anni, in realtà, si chiama Maria Mircea. La giovane è entrata nelle ultime settimane, ed è subito piaciuta.

Scelto da Anna Pettinelli, Albe, questo il suo nome d’arte, ma si chiama Alberto La Malfa, quindi, si deduce, che il suo nome, è in realtà solo un’abbreviazione di quello del battesimo.

Flaza si è presentata ai casting con il brano Malefica. Negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione, per il suo comportamento, che ha portato alla sospensione della maglia. Ma come si chiama la cantante? Il suo nome è Flavia Zardetto, e quindi, il nome d’arte sembrerebbe essere l’unione di nome e cognome.

Lda, invece, sta per Luca D’Alessio. Il cantante, ha spiazzato tutti, rivelando di essere il figlio di Gigi D’Alessio. La sua musica è molto apprezzata, tanto da essere sicuramente, amatissimo.