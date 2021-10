Anna Tatangelo è la regina del Sabato pomeriggio, ma sapete che recentemente ha raccontato di un ‘particolare’ gesto di Silvia Toffanin? Il retroscena inedito.

Un vero e proprio gesto a sorpresa, quello che Silvia Toffanin ha compiuto nei confronti di Anna Tatangelo poco prima del suo debutto a Scene di un matrimonio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

È la regina indiscussa del Sabato pomeriggio, Anna Tatangelo. A partire dalle ore 14:00 su Canale 5, la splendida cantante è al timone di un programma amatissimo dal pubblico italiano. E che, per anni ed anni, ha intrattenuto milioni e milioni di spettatori. Stiamo parlando proprio di ‘Scene di un matrimonio’, trasmissione che accompagna ben dieci coppie nel giorno più bello della loro vita. “Mi metto nei panni di una normalissima invitata: la sera prima delle nozze vado a trovare gli sposi che dormono in due case diverse. E il giorno dopo ci vediamo tutti in chiesa o al municipio e poi al ricevimento, con gli altri ospiti”, ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni. È proprio sulle pagine del noto settimanale che, poco prima del suo debutto, la splendida Tatangelo si è ampiamente raccontata. E non ha potuto fare a meno di svelare un inedito gesto che Silvia Toffanin avrebbe compiuto nei suoi confronti.

Silvia Toffanin sorprende Anna Tatangelo: il gesto a sorpresa

Prima che ci fosse un cambiamento del palinsesto, la domenica pomeriggio era così strutturata: a partire dalle ore 14, ci sarebbe stata Anna Tatangelo con ‘Scene di un matrimonio’. E dopo, invece, ci sarebbe stata Silvia Toffanin con Verissimo. Un vero e proprio passaggio di testimone, quindi. Che, come raccontato dalla diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni, la compagna di Berlusconi ha voluto suggellare con un gesto a sorpresa.

Stando a quanto si apprende dal racconto di Anna Tatangelo sulle pagine del giornale, sembrerebbe che Silvia Toffanin, prima dello stravolgimento dei palinsesti, le abbia mandato un messaggio per farle un in bocca al lupo. “Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti”, ha detto la cantante di Sora. Sottolineando, quindi, quelle doti che rendono unica ed inimitabile la Toffanin.

Che grande cosa la solidarietà tra donne, vero?