Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa: dettaglio spettacolare; ecco dove andranno a vivere.

Di influencer, in giro sui social, ce ne sono tantissime ormai. Ma la regina tra le italiane è senza dubbio lei, Chiara Ferragni. Con ben 25,2 milioni di followers, il suo profilo è ricco di contenuti interessanti: dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana con la sua amata famiglia. E, proprio qualche giorno fa, Chiara ha mostrato ai followers qualcosa di molto interessante…

Attraverso le stories di Instagram, i Ferragnez hanno mostrato i primi dettagli della loro nuova casa. Un super appartamento che, però, è ancora in fase di costruzione. Ma dai primi ‘spoiler’ è chiaro che sarà una casa spettacolare! Scopriamo di più!

Chiara Ferragni e Fedez, la nuova casa è in fase di costruzione: il dettaglio che lascia senza fiato

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa! La bellissima influencer e il rapper hanno acquistato un appartamento che, anche se è ancora in costruzione, sembra essere già un sogno. Merito della vista spettacolare della casa, che la stessa Chiara ha definito stupefacente. Dalle stories postate dall’influencer pochi giorni fa, si è appreso che la casa si trova a CityLife a Milano, e dovrebbe essere un superattico su due livelli nelle nuove Residenze Libeskind 2, gli unici edifici residenziali ancora non completati del progetto CityLife.

Insomma, sin dai primi dettagli, sembra che la futura casa dei Ferragnez sarà un vero incanto. Ad occuparsi del progetto della casa sono i due architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design: “Abbiamo mantenuto il segreto per un anno, per la prima volta oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima la futura casa che abbiamo interamente disegnato per i nostri cari Chiara Ferragni e Fedez.”, sono state le parole dei designer, felicissimi di lavorare per la coppia.

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire come proseguiranno i lavori e, soprattutto, come sarà arredato lo splendido appartamento. Noi non vediamo l’ora di scoprire i dettagli, e voi?