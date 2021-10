Gf Vip, una vera e propria tragedia: “Sono caduto in un pozzo”; il racconto da brividi del concorrente arriva nella casa.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Nella casa, i vip proseguono la loro avventura e, ormai, le discussioni sono all’ordine del giorno. La tensione è alle stelle, ma non mancano momenti di grande emozione. Spesso, i concorrenti si raccontano a cuore aperto, svelando retroscena del proprio passato spesso dolorosi.

È il caso di uno dei concorrenti più amati di questa edizione, che ha raccontato i dettagli di un episodio tragico, avvenuto quando era bambino.

Gf Vip, il tragico racconto del concorrente: “Sono caduto in un pozzo”

Un racconto da brividi, quello di uno dei concorrenti del GF Vip 6. Durante una chiacchierata con i coinquilini, il concorrente ha raccontato che, da bambino, è caduto in un pozzo. Un episodio drammatico, che poteva costargli la visita. Ma è stato proprio a partire da quell’episodio che, invece, è iniziata una nuova avventura per lui.

Stiamo parlando di Giucas Casella, che ha raccontato di aver scoperto di avere dei poteri proprio in seguito a quella caduta in un pozzo. Pozzo che non era profondissimo, ma c’era il rischio che potesse annegare. Giucas racconta, infatti, non sapeva come farsi sentire dalla mamma pur urlando molto, essendo quest’ultima sordomuta. Giucas racconta, quindi, di aver attirato la mamma vicino al pozzo con la forza del suo pensiero: “È stata una sorta di telepatia, la forza del pensiero”.

Un racconto che i coinquilini hanno ascoltato con molto interesse, quello di Giucas, ma quest’ultimo ha voluto precisare: “La vera magia è la medicina e la scienza”.

E voi, state seguendo il percorso di Giucas Casella nella casa più spiata della tv? ll pubblico da casa ama tantissimo il concorrente, che ha tutte le carte in regola per arrivare dritto in finale.