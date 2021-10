Martin Castrogiovanni, concorrente di un famoso talent show: ricordate quale?

Martin Castrogiovanni è l’amatissimo conduttore di Tu si que vales: ricordate in quel talent show è stato concorrente?

A Tu si que vales, Martin Castrogioanni, insieme ad Alessio Sakara e Belen Rodriguez, ci sta conquistando. I tre volti tv sono alla conduzione del programma tanto amato e seguito del sabato sera. Martin, oltre ad essere divenuto in questi anni, un bravissimo conduttore, è anche un grande sportivo.

Leggi anche Tu si que vales, non indovinereste mai quanto costa il top indossato da Maria De Filippi: cifra da capogiro

E’ un ex rugbista, e nel corso della sua carriera, i traguardi sono stati davvero tanti, come: due Champions Cup, più di cento presenze nella Nazionale italiana, sei volte campione nazionale in Inghilterra, Francia e Italia, e non si ferma di certo qui. Oggi è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato, ed è il conduttore di Tu si que vales. Ma ricordate quando è stato concorrente del famoso talent show?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Martin Castrogiovanni, dove l’abbiamo già visto: lo ricordate nel famoso talent show?

Lo stiamo vedendo proprio adesso in televisione, alla conduzione di Tu si que vales. Martin Castrogiovanni, in questa bellissima esperienza, è affiancato da Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Oggi è divenuto un volto noto della tv, ed è stato presente in diversi programmi.

Leggi anche Martìn Castrogiovanni, avete mai visto sua moglie? Lei si chiama Daniela ed è un vero schianto

Sappiamo, però, che è anche un grande atleta. E’ un ex rugbista e nella sua carriera le vittorie sono state davvero tantissime. E’ stato sei volte campione nazionale in Inghilterra, Francia e Italia, sono state più di cento le presenze nella Nazionale Italiana. Come vi abbiamo accennato, Castrogiovanni è stato concorrente di un famoso talent show, nel 2017, ricordate quale?

L‘amatissimo conduttore ha partecipato a Ballando con le stelle, e si è esibito in pista, sorprendendo tutti. Sappiamo che, non ha vinto il talent, ma ha comunque conquistato i telespettatori. Solo qualche anno più tardi, nel 2019, è stato concorrente di Amici Celebrities, in qualità di ballerino, ma è stato eliminato nel corso della prima puntata.