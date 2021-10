Durante il suo percorso a Vite al Limite è dimagrita ben 121 kg, ma sapete com’era prima della partecipazione? Davvero sconvolgente!

Tra le tantissime trasformazioni a cui abbiamo assistito nel corso di queste nove stagioni di Vite al Limite, quella di cui vi stiamo andando a parlare è davvero sconvolgente. Scopriamone insieme tutti i suoi dettagli.

Leggi anche –> Vite al Limite, Michael Blair superava i 250 kg: oggi il suo aspetto vi lascerà sconcertati, è impressionante

Nel corso del suo percorso nella clinica di Houston, pensate, la donna è dimagrita ben 121 kg. Un traguardo davvero impressionante, da come si può chiaramente comprendere. E che non tutti, purtroppo, sono riusciti a portare al termine. C’è chi, ad esempio, ha dovuto abbandonare il programma perché non era riuscito a dimagrire troppo. O chi, invece, nonostante l’intervento e un regime alimentare sano e regolato, non ha perso granché. Questa giovanissima paziente, invece, può dire di avercela fatta. E di essere riuscita, insieme alla sua buona volontà, forza e costanza, ad ottenere un risultato davvero impressionante. A fine percorso, la paziente del dottor Nowzaradan è riuscita a dimagrire ben 121 kg. E i risultati si vedono tutti. Siete curiosi, però, di sapere com’è prima? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

A Vite al Limite è dimagrita ben 121 kg: com’era prima? Da non crederci!

La sua storia, piuttosto particolare e drammatica, è stata raccontata nel corso della terza stagione di Vite al Limite. Ed immediatamente ha catturato l’attenzione di tutti. Stiamo parlando proprio di lei: Marla Mccants. Con un peso iniziale di ben 363 kg, la donna è dimagrita 121 kg. E dalla clinica di Houston è uscita con 242 kg. Un traguardo davvero incredibile, quindi. E che, soprattutto, fa segnare un vero e proprio record.

Leggi anche –> Vite al Limite, il peso di Ashley Bernard arrivava a 288 kg: oggi è irriconoscibile, resterete sconvolti

Che Marla abbia segnato la storia di Vite al Limite, non c’è dubbio, siete curiosi di sapere come appariva prima del programma? Ad oggi, e la foto in alto lo testimonia, è in gran forma e testimonia il fatto che, dopo il percorso nella clinica, ha mantenuto il suo regime alimentare, ma com’è prima di tutto questo? Vi metterete le mani nei capelli, ne siamo certi. Guardate qui:

Insomma, una trasformazione davvero sconvolgente. E che, soprattutto, sottolinea quanto Marla sia stata grande a portare al termine il suo obiettivo. Siete d’accordo?