Alvise Rigo è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2021, ma chi è? Scopriamo la sua età, fidanzata, canale Instagram e quel retroscena che non avreste mai detto.

Se siete vogliosi di scoprire qualche cosa in più sul bel Alvis Rigo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, infatti, non soltanto vi parleremo della sua data di nascita, ma anche della sua vita privata e di un retroscena che non immaginereste mai!

Finalmente ci siamo! A partire da questa sera, Sabato 16 Settembre, avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le Stelle! Avete letto proprio bene, si! Per un nuovo anno, Milly Carlucci sarà al timone del suo programma del Sabato sera. E, dato il cast ufficiale, siamo certi che, come al solito, la conduttrice regalerà al suo pubblico delle serate davvero elettrizzanti. In attesa, però, di sapere qualche cosa in più sulle regole, sul televoto e molto altro ancora, scopriamo qualche dettaglio in più su uno dei suoi concorrenti. Stiamo parlando proprio di lui: Alvise Rigo. Giovanissimo e con un fascino davvero irresistibile, il giovane è pronto a far impazzire il pubblico femminile. Nel frattempo, sapete proprio tutto su di lui?

Ballando con le Stelle 2021, chi è Alvise Rigo? Data di nascita, altezza e fidanzata

Alvise Rigo, quindi, fa parte del cast di quest’anno di Ballando con le Stelle, ma cosa sappiamo su di lui? Nato a Venezia il 12 Dicembre del 1992 ed alto circa 1,87 metri, il giovanissimo Rigo si è fatta conoscere dal pubblico italiano per la sua carriera da rugbista. Iniziati a muovere i primi passi in questa disciplina davvero da piccolissimo, Alvise ha indossato la maglia del Mogliano Rugby, del Cus Padova ed, infine, del Valsugana Rugby. Ad oggi, però, il giovanissimo ha deciso di interrompere questa carriera, di trasferirsi a Milano, dove tuttora vive, e di intraprendere la carriera da modello e personal trainer.

Cosa sappiamo della sua vita privata? È fidanzato? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Proprio recentemente, infatti, lo sportivo ha dichiarato di essere single. Troverà l’amore sulla pista da ballo? Chi lo sa! Nel frattempo, però, vi invitiamo a mettere il ‘segui’ sul suo canale Instagram. Oltre ad essere attivissimo, è possibile rintracciare degli scatti fotografici davvero incredibili.

Il retroscena che non avreste mai immaginato

Come dicevamo precedentemente, Alvise Rigo ha iniziato la sua carriera da rugbista davvero da giovanissima. Sapete, però, che, per un certo periodo, è stato il personal security di Kendall Jenner? Senza considerare, inoltre, che è stato anche l’accompagnatore di Antonella Clerici sul palco di Sanremo. I ‘retroscena’, però, non sono affatto finiti qui. Prima che andasse a vivere con la sua attuale fidanzata, Alvise è stato il convivente di Andrea Zelletta. Insomma, un uomo, ma 1000 scoperte. Siete d’accordo?

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera per poterlo vedere sulla pista da ballo. Voi?