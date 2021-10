Amici 21, il gesto di Luigi per Carola non è passato inosservato: è successo durante un’esibizione, voi l’avete notato?

E’ partita la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La classe è stata formata, ma sappiamo che, tutto può sempre cambiare. Gli allievi devono dimostrare di meritare il posto all’interno della scuola, per non rischiare di essere eliminati. Purtroppo, in queste prime settimane, ci sono state già diverse maglie sospese e le eliminazioni non sono mancate, come quella di Mirko Masia e da qualche giorno quella di Inder.

Leggi anche Amici 2021, chi è Carola Poddu: età, le esperienze in giro per il mondo ed Instagram

Il cantante è stato eliminato dopo la scorsa puntata. Il suo errato comportamento nella scuola ha costretto Anna Pettinelli, sua insegnante a sospendergli la maglia, fino a prendere questa importante decisione. Proprio durante la puntata di cui parliamo, però, abbiamo assistito all’esibizione dei ragazzi. Forse, non tutti l’hanno notato, ma durante una performance, Luigi, ha fatto un gesto per Carola, con cui sembra aver stretto una bella ‘amicizia’ , molto carino. L’avete per caso notato?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Amici 21, Il gesto di Luigi per Carola ha colpito tutti: è accaduto durante un’esibizione

Come vi abbiamo già accennato, durante la scorsa puntata, il cantante Luigi, ha compiuto un gesto molto carino nei confronti di Carola. Sembrerebbe che fra i due sia nata una bella ‘amicizia’. Anche se, abbiamo avuto modo di vedere diversi daytime, in cui sembrerebbero aver espresso il contrario.

Leggi anche Amici 21, chi è Luigi: cognome, età, da dove viene, cosa ha studiato e cosa significa per lui cantare

Infatti, in una clip abbiamo visto entrambi dire che non c’è nessun interesse speciale nei confronti l’uno dell’altra, ma c’è soltanto una semplice amicizia: sarà davvero così? Sta di fatto che, proprio Luigi, durante l’esibizione di Nicol, della precedente puntata, ha dato un fiore, sembrerebbe una rosa, proprio a Carola.

Voi l’avete notato? Osservate con attenzione lo scatto in alto, è chiaramente visibile. Ovviamente, i fan non potevano farsi sfuggire questo gesto. Ormai, la ‘ship’ sembra essere già partita e i più appassionati ci sperano.