Impossibile dimenticare il primo ballerino vincitore di Amici, com’è cambiata la sua vita? Oggi ha tagliato un traguardo davvero splendido.

Vi sta piacendo questa nuova edizione di Amici? A noi si, tantissimo! Anche perché, diciamoci la verità, come al suo solito, il talent di Maria De Filippi sta regalando delle emozioni davvero indifferenti. Come andrà a finire? Chi sarà il vincitore o la vincitrice di quest’anno? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se, dobbiamo ammettere, che tutti i talenti della scuola hanno le carte in regola per dimostrarsi i trionfatori ideali.

In attesa, però, di scoprire chi di loro si aggiudicherà il titolo, scopriamo qualche cosa in più sugli ex vincitori. Ad esempio, ricordate chi è stato il primo ballerino a vincere Amici? Correva esattamente l’edizione del 2003 quando, davvero giovanissimo, il ballerino di Alessandra Celentano sbaragliava la concorrenza. E si aggiudicava la vittoria. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, in questi ultimi anni, l’ex vincitore di Amici abbia segnato un buon traguardo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Com’è cambiata la vita del primo ballerino che ha vinto Amici: incredibile

È stato proprio lui il primo ballerino a vincere Amici nel 2003. Entrato a far parte del talent di Maria De Filippi nel corso della sua terza edizione, il giovanissimo danzatore ha saputo impressionare tutti sin dal primo momento. Di chi parliamo? Semplice: di Leon Cino! Quando ha preso parte al programma, lo sappiamo benissimo, era davvero giovanissimo, eppure il suo incredibile talento non è affatto passato inosservato. Tanto che non solo, dopo il talent, ha cavalcato l’onda del successo, ma ha anche avuto la possibilità di ritornare lì dove tutto è iniziato proprio nei panni di ballerino professionista. Ad oggi, però, cosa fa?

Sono anni, ormai, che Leon Cino ha abbandonato definitivamente il mondo della tv, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il ballerino abbia raggiunto un traguardo impressionante: aprire una scuola di danza tutta sua! Ad oggi, infatti, Leon continua a svolgere il suo ruolo di ballerino, coreografo e direttore artistico.

Lo sapevate?