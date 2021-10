Vite al Limite, Jennifer pesava 289 kg: non immaginereste cos’è successo in clinica

Jennifer ha partecipato a Vite al Limite con un peso di 289 kg: non immaginereste mai cos’è successo in clinica, la sua storia vi sbalordirà.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei in Vite al Limite! Stiamo parlando proprio di Jennifer. Entrata a far parte della clinica di Houston in compagnia di sua figlia Marissa, la donna portava dietro con sé un peso piuttosto eccessivo. Ed una storia alle spalle davvero drammatica. Di che cosa parliamo? E, soprattutto, come è stato il suo percorso? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli! Dapprima, però, procediamo con ordine!

Leggi anche –> Grazie a Vite al Limite è dimagrita ben 121 kg, ma sapete com’era prima? Sconvolgente!

Al momento del suo ingresso tra la schiera di pazienti del dottor Nowzaradan, Jennifer contava un peso di circa 289 kg. Dei veri e propri chili di troppo, da come si può chiaramente comprendere. E che, purtroppo, le impedivano di svolgere una vita serena e tranquilla. È proprio insieme a sua figlia Marissa, anche lei con gravissime problemi legati all’obesità, che la donna ha deciso di chiedere aiuto per riappropriarsi della sua vita. Com’è stato il suo percorso? Vi sveliamo tutto immediatamente! Vi anticipiamo, non immaginereste mai cos’è successo in clinica.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Jennifer a Vite al Limite pesava 289 kg: in clinica è successo l’impensabile, eccola

Alla clinica di Vite al Limite, Jennifer ha deciso di entrarvi perché fortemente desiderosa di ritornare in forma. Con un compagno a tratti violenti e dipendente dal gioco d’azzardo, la quarantaduenne non ha mai nascosto il suo desiderio di riprendersi in mano la propria vita. E così, insieme a sua figlia Marissa, ha deciso di farsi seguire dal dottor Nowzaradan.

Leggi anche –> Vite al Limite, Michael Blair superava i 250 kg: oggi il suo aspetto vi lascerà sconcertati, è impressionante

Il suo percorso all’interno della clinica di Houston, vi assicuriamo, è stato davvero pazzesco. Dagli iniziai 289 kg, la donna è riuscita a dimagrire ben 96 kg. Insomma, un colpo di scena davvero impressionante. E che, senza alcun dubbio, non tutti vi sareste immaginati ed aspettati. Com’è oggi? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta. A differenza di sua figlia, sembrerebbe che Jennifer non abbia canali social. Una cosa, però, è certa: avrà continuato il suo percorso di dimagrimento. Anche perché il risultato ottenuto in clinica è stato davvero pazzesco.

Vi piacerebbe vederla in un episodio di Vite al Limite e poi? A noi si, tantissimo!