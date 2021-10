Adele fa il boom di ascolti: il significato del nuovo brano commuove il pubblico

Adele fa il boom di ascolti: il significato del nuovo brano “Easy on me” commuove il pubblico; tutto sull’attesissima canzone.

Un ritorno col botto, quello di Adele. A distanza di ben sei anni dall’uscita di “25”, la cantante torna con un brano da pelle d’oca, che anticipa l’uscita del suo nuovo album, “30”. Un brano che in un solo giorno ha battuto il record di stream in un solo giorno per una canzone.

Il titolo è “Easy on me” e il significato è davvero profondo. Scopriamo i dettagli dell’ultimo capolavoro della cantautrice britannica.

Adele, il nuovo brano Easy on me è giù un successo incredibile: il significato del brano

È uscito solo da qualche giorno, ma è già un successo planetario. Parliamo di Easy on me l’attesissimo singolo di Adele, arrivato dopo sei anni di stop. Un brano meraviglioso, che mette in risalto alla perfezione le innumerevoli sfumature della voce dell’artista. Ma in molti si saranno chiesti, qual è il significato del testo?

Ebbene, preparate i fazzoletti perché anche il significato del brano è da brividi. “Non puoi negare quanto ci abbia provato, ho cambiato chi еro per mettervi еntrambi al primo posto, ma ora mi arrendo”, recita il testo. Un amore finito, nonostante gli sforzi e l’impegno per provare a salvare la relazione. Si, Adele parla di sensazioni vissute in prima persona: all’interno dell’intero album, infatti, la cantante racconterà il turbamento vissuto in seguito al divorzio dall’ex marito Simon Konecki.

L’intero brano parla della fine della relazione, sottolineando le sensazioni di tristezza ed angoscia. Il ritornello, però, è una richiesta chiara: “Ero ancora una bambina, non ho avuto la possibilità di sentire il mondo intorno a me, Non ho avuto il tempo di scegliere cosa ho scelto di fare…Quindi vacci piano con me”

Emozioni a non finire! E voi, avete già ascoltato l’ultima poesia di Adele?