Alba Parietti gela i follower: “Tutto è finito quella maledetta notte”, una vera tragedia; il messaggio da brividi.

“Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane bella piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine.” Parole da brividi, quelle che Alba Parietti ha accompagnato ad uno dei suoi ultimi post condivisi sui social.

Un post in cui la conduttrice ricorda un tragico episodio, avvenuto 15 anni fa. Una ferita ancora aperta per Alba Parietti e la sua famiglia: “Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso“.

LEGGI ANCHE —–>Alba Parietti, resterete di stucco nel vedere l’arredamento della sua casa a Roma

Alba Parietti, il messaggio straziante gela i follower: “Tutto è finito quella maledetta notte”

Un messaggio straziante e un dolore che, a distanza di anni, è ancora vivo. Alba Parietti ne ha parlato in un post condiviso ieri sui social, in occasione del compleanno di Luana.

View this post on Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Quindici anni fa, a causa di un terribile incidente stradale, ha perso la vita Luana, fidanzata del figlio Francesco Oppini. Un episodio che ha sconvolto per sempre la vita del figlio della conduttrice e della sua famiglia: “Con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti , per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra.”

Parole che toccano il cuore, quelle di Alba Parietti, che ricorda Luana così: “Ma una cosa l’hai lasciata : la tua bellezza , la tua energia, la tua bontà ‘ la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai bellissima creatura invisibile e presente.” Il post è stato pubblicato in occasione di quello che sarebbe stato il 40 esimo compleanno della ragazza.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Il post di Albe è stato invaso dai messaggi di fan, amici e colleghi. Tra tutti, spicca il commento di Francesco Oppini: “Poco da aggiungere”, scrive, accompagnando le parole con un cuore.