GF Vip, Jessica è senza parole per quello che è successo: non se l’aspettava

GF Vip, Jessica ha ricevuto un aereo a sorpresa con un messaggio del tutto inaspettato.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio da circa un mese. In queste settimane, i colpi di scena non sono mancati, e ci sono state le prime eliminazioni. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le opinioniste di questa nuova edizione, e accompagneranno Alfonso Signorini fino alla fine del reality.

Giorno dopo giorno, scopriamo sempre qualcosa in più sui concorrenti. Sicuramente, in queste settimane, al centro dell’attenzione del pubblico ci sono state le sorelle Hailé Selassié. Le tre principesse etiopi, Clarissa, Jessica e Lucrezia, sono entrate fin dalla prima puntata, e giocano come concorrente unico. Ma parlando di Jessica, la giovane, proprio nelle ultime ore, ha ricevuto una vera e propria sorpresa. Per lei, è arrivato un aereo con un messaggio che non si aspettava: cosa c’era scritto e chi l’ha inviato.

GF Vip, aereo a sorpresa per Jessica: il messaggio sembra essere in codice

Gli animi nella casa del Grande Fratello Vip sembrano essere sempre più accesi. Dopo la scorsa puntata, l’atmosfera sembra essere molto astiosa. Raffaella Fico, nelle ultime ore, ha lamentato il fatto di essere stata nominata da Manila Nazzaro, con la quale, sappiamo, ha stretto un buon rapporto.

Non ha preso bene questa nomination, perchè, da lei, non se l’aspettava. Nelle ultime ore, sulla casa del Gf Vip, abbiamo avuto modo di vedere il passaggio di diversi aerei. Uno in particolare ha destato l’attenzione dei telespettatori. Jessica ha ricevuto un aereo con un messaggio molto particolare e del tutto inaspettato: “Jess, sei stupenda, scrivimi. Dr. G”.

Tutti i concorrenti hanno iniziato a fare delle ipotesi, chiedendo alla principessa chi possa essere questo misterioso Dottor. G. La concorrente, non si aspettava questo messaggio, ma dai suoi sguardi e dai tanti sorrisi, è evidente che la sorpresa è riuscita alla grande.