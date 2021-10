È stata l’amatissima valletta di Mike Bongiorno, ricordate Nancy Comelli? Scopriamo insieme com’è cambiata la sua vita oggi dopo il successo.

È davvero impossibile dimenticarci uno dei principali protagonisti della televisione italiana! Stiamo parlando proprio di lui: Mike Bongiorno. Ancora adesso, a distanza di ben 12 anni dalla sua scomparsa, il conduttore continua ad essere amatissimo e ricordatissimo.

Come dimenticare, ad esempio, i programmi da lui condotti, che hanno fatto la storia del piccolo schermo italiano? È davvero impossibile! Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare questo: ‘La ruota della fortuna’. Ricordate i suoi quiz e i suoi giochi? Assolutamente si! E ricordate, ad esempio, anche le sue vallette? Recentemente, vi abbiamo parlato della splendida Susanna Mezzogiorno. E di Nancy Comelli, invece? Amatissima valletta de La ruota della fortuna, la splendida Comelli è stata una delle protagoniste indiscusse del quiz di Mike Bongiorno. Siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Appurato che, dopo il programma, la bellissima Nancy ha affiancato il conduttore in diverse telepromozioni, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? L’abbiamo rintracciata sui social: eccola qui!

Cosa fa oggi Nancy Comelli, splendida ed amata valletta di Mike Bongiorno

Tra le tantissime vallette che hanno affiancato Mike Bongiorno nei suoi programmi televisivi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la splendida Nancy Comelli. Ultima valletta de La Ruota della Fortuna, la bellissima showgirl ha catturato l’attenzione del pubblico italiano non solo per la sua incredibile bellezza, ma anche per la smisurata simpatia e bravura. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Dopo La Ruota della Fortuna, la Comelli ha cavalcato l’onda del successo ed ha preso parte anche a diverse telepromozioni, cosa fa oggi?

Da diversi anni a questa parte, purtroppo, Nancy Comelli non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo. Eppure, nonostante questo, continua ad essere amatissima ed apprezzatissima. Siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Ebbene: l’abbiamo rintracciata su Instagram. E, a quanto pare, sembrerebbe che la sua vita oggi sia lontana dalle telecamere. Moglie e mamma a tempo piano, Nancy appare sui social più in forma che mai. Eccola qui:

Vorreste vederla di nuovo sul piccolo schermo?