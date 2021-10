Coloro che decidono di partecipare a Matrimonio a prima vista Italia percepiscono un cachet? Tutta la verità: l’avreste mai detto?

Se siete curiosi di sapere qualche cosa in più e, soprattutto, se Matrimonio a prima vista Italia offre un cachet per i suoi sposi, siete proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi racconteremo la verità su questo aspetto ‘misterioso’ del programma. Scopriamo insieme ogni cosa.

Vi stanno piacendo queste nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia? A noi si, tantissimi! Giunti al terzo appuntamento di questa settima stagione, si può dire che siamo entrati nel vivo del programma. E possiamo già capire quali delle tre coppie decideranno di proseguire il cammino mano nella mano. E chi, invece, prenderà la decisione di dirsi addio per sempre. In attesa, però, di sapere quali saranno le loro intenzioni, vi siete mai chiesti se ciascun partecipante percepisca un cachet? Matrimonio a prima vista Italia, diciamoci la verità, è un programma televisivo a tutti gli effetti. E sappiamo benissimo che la maggior parte di essi offre uno ‘stipendio’, seppure minimo, a ciascun partecipante. Questo stesso discorso vale anche per il famoso programma di Real Time?

I partecipanti di Matrimonio a prima vista Italia percepiscono un cachet?

Cosa sarà, secondo voi, di queste nuove coppie che hanno deciso di mettersi in gioco in questa settima e nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Chi lo sa: al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: ne vedremo sicuramente delle belle. In attesa, ci teniamo a rispondere ad una domanda che, senza alcun dubbio, un po’ tutti vi siete fatti: gli sposi del programmi percepiscono un cachet?

Se siete curiosi di saperlo, siete incappati nell’articolo giusto. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i partecipanti di Matrimonio a prima vista Italia non percepiscano nessun tipo di compenso monetario in cambio.

Ve lo sareste mai immaginati un ‘retroscena’ del genere? Ciascun partecipante, quindi, provvede personalmente ai proprio spostamenti, incontri e molto altro ancora. Lo sapevate?