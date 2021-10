Piedi al limite, “Come staccato dalla gamba”: Daren si era rotto il tendine di Achille

A Piedi al limite, il difficile caso di Daren: il giovane rischia di non camminare più se il suo tendine di Achille non viene ricomposto.

Daren Stephenson si reca dalla dottoressa Sarah Haller di Piedi al limite per una visita di controllo: il giovane due mesi fa si era rotto il tendine di Achille giocando a calcio ed è stato operato d’urgenza.

Durante la convalescenza non ha potuto poggiare il peso sul piede e spera che ora la dottoressa glielo permetta. Dalla visita emerge che il tendine di Daren non c’è: se si stringe il polpaccio, il piede si dovrebbe muovere, ma nel caso di Daren non succede nulla. Senza questo importantissimo collegamento con la gamba, il piede è floscio e ovviamente la deambulazione risulta compromessa.

In collaborazione col dottor Shaeffer, la dottoressa interviene chirurgicamente sul ragazzo, ma quale sarà il procedimento da seguire per una situazione così complessa?

Piedi al limite, il piede di Daren penzola: come lo salverà la dottoressa?

Con una lunga incisione, la dottoressa Haller proverà a riattaccare le due estremità del tendine e mettere i punti. Daren ha due sezioni del tendine completamente staccate, in mezzo c’è un vuoto enorme, quasi 5 cm!

La sutura deve essere molto forte, spiega la Haller. Durante l’intervento si verifica un disguido: nell’eseguire la sutura, i due chirurghi hanno fatto troppa forza e la sutura si è rotta.

Rifacendo da capo tutto il procedimento, finalmente il tendine di Daren viene ricucito. Un risultato eccellente a cui il paziente dovrà contribuire stando a riposo, applicando il ghiaccio e tenendo la gamba sollevata.

Ora Daren può fare a meno anche del deambulatore e riprendere a camminare come prima. Con alcune sedute di fisioterapia, potrà anche riprendere a giocare a calcio.