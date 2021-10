Raffaella Fico si mostra così al GF Vip: spunta lo scatto del passato, com’è cambiata in questi anni.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio il 13 settembre con una nuova incredibile edizione. Nelle prime puntate, abbiamo avuto modo di scoprire e conoscere meglio i concorrenti, con le loro presentazioni. Ma è proprio all’interno della casa, vedendoli ogni giorno, che stiamo cercando di capire al meglio le loro personalità.

I telespettatori hanno oggi già una idea sui preferiti, e ovviamente, c’è chi vuole a tutti i costi portare fino alla fine il concorrente che più ama. Non passa inosservata la bellissima Raffaella Fico. Oggi la vediamo così al GF Vip, ma ricordate com’era anni fa? Vi mostriamo lo scatto del passato, recuperato dal suo profilo social.

Raffella Fico, la vediamo così al GF Vip: com’era prima, spunta lo scatto del passato

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera. Sicuramente, come negli appuntamenti precedenti, i colpi di scena non mancheranno. Al televoto, questa volta, quattro donne: Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Chi tra le concorrenti in nomination sarà salvata per prima? Lo scopriremo a breve.

Negli ultimi giorni, Raffaella e Soleil, sono state protagoniste di uno scontro molto acceso. Sembrerebbe che fra le due non possa nascere un buon rapporto di amicizia, ma tutto potrebbe cambiare. Oggi, la Fico si mostra così al GF Vip, ma ricordate com’era prima? Sul suo seguitissimo profilo instagram è spuntata una foto di qualche anno fa:

Questo scatto sembrerebbe essere del 2013, perchè, sui social, la showgirl, l’ha pubblicato proprio in quell’anno. Osservando con attenzione, non troviamo particolari cambiamenti, non trovate? Ovviamente, sono passati circa 8 anni, ed è normale che si possa cambiare col tempo. Raffaella, però, appare sempre bellissima, allora, come oggi, e in perfetta forma.