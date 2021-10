Nella famosa serie tv Bitter Sweet ha interpretato Asuman: com’è oggi l’attrice, non crederete ai vostri occhi.

Una delle serie che più ci ha appassionato in questi anni è Bitter Sweet. Si tratta di una serie turca andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019. Protagonisti principali, Nazli, interpretata dall’attrice Ozge Gurel, e Can Yaman, nel ruolo di Ferit.

Nazli è una studentessa universitaria che frequenta corsi di lingua giapponese. Il suo desiderio più grande è quello di poter aprire un ristorante, e diventare una affermata cuoca.

Per mantenere gli studi, e la casa dove vive insieme a sua sorella Asuman e la sua amica Fatos, comincia a lavorare presso la casa del Signor Ferit. Tra i due, succede qualcosa del tutto inaspettato, si innamorano. Ma concentriamo la nostra attenzione sulla bellissima Asuman. Sapete chi è l’attrice che ne ha vestito i panni? E soprattutto com’è oggi? Scopriamolo insieme.

In Bitter Sweet è stata Asuman: com’è oggi l’attrice, dopo la fine della serie

Bitter Sweet è stata sicuramente una delle soap che più ha appassionato e conquistato i telespettatori. La bellissima quanto complicata storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan ha fatto sognare il pubblico. Molti personaggi ostacoleranno questo sentimento, ma come sappiamo, ci sarà il lieto fine tanto atteso.

Nella serie turca, Asuman, è la sorella di Nazli, che causerà proprio a quest’ultima, non pochi problemi. Questo personaggio è stato interpretato dalla bellissima e giovanissima attrice Ilayda Akdogan. Noi l’abbiamo conosciuta così, ma l’avete mai vista dopo la fine della soap? Ecco com’è oggi a distanza di due anni:

Cosa notate osservando questo scatto social recentissimo? Ilayda è praticamente uguale, sembrerebbe che, il cambiamento in Bitter Sweet non ci sia stato per l’interpretazione del suo personaggio.

L’attrice è giovanissima e possiede una bellezza che toglie il fiato. A 23 anni, può già vantare di diversi successi. Grazie al suo ruolo di Asuman, interpretato in maniera impeccabile, è diventata molto nota.