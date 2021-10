In Un posto al sole interpreta Silvia: ricordate com’era l’attrice nelle prime stagioni? Sono passati più di 20 anni.

Interamente prodotta in Italia, Un posto al sole è una soap opera amatissima e di grande successo. E’ la più longeva, con migliaia e migliaia di episodi trasmessi fino ad oggi. Era il 1996, quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda e da allora, non si è più fermata.

Le vicende girano intorno agli abitanti di Palazzo Palladini, e portano in scena tematiche molto importanti, come: bullismo, adozione, violenza sessuale, criminalità, abbandono scolastico, omofobia, stalking e tanti altri temi. Quando, ben 25 anni fa, ha avuto inizio, abbiamo avuto modo di conoscere i vari protagonisti della soap. Molti, sono ancora oggi presenti, mentre altri personaggi, sono entrati negli anni a seguire. Il personaggio di Silvia Graziani è stato presente fin dal 1996. Ricordate com’era l’attrice nei primi anni?

E’ Silvia in Un posto al sole: com’era l’attrice nelle prime stagioni, sono passati più di 20 anni

Negli ultimi giorni, Un posto al sole sta riscontrando la forte attenzione del pubblico. L’aggressione di Susanna sembrerebbe essere ad un punto di svolta, mentre, la storia d’amore tra Silvia e Michele vacilla. Il giornalista ha scoperto che sua moglie l’ha tradito.

Non ha spinto la donna a dire la verità, ma anzi, le ha chiesto di partire con lei, per riavvicinarsi un po’. Sembrerebbe che Michele, voglia cercare di recuperare il rapporto con la Graziani, accantonando il passato. Cosa succederà in questi giorni? Lo scopriremo solo seguendo i nuovi episodi della avvincente soap opera, in onda su Rai Tre, dal lunedì al venerdì. I più appassionati sanno che, il personaggio di Silvia è presente fin dalla prima stagione, partita il 1996. Per caso, ricordate com’era allora?

Questo uno scatto del passato, ripreso da una scena degli anni 90′, tra il 1998-2000. Ovviamente, sono passati più di 20 anni. L’amatissima attrice Luisa Amatucci veste in maniera impeccabile i panni di questo personaggio fin dalla prima stagione. Oggi, è famosissima e amatissima dal pubblico, che apprezza il suo grande talento.