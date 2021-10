E’ la star della famosissima serie tv The O.C: avete mai visto sua moglie? Il retroscena che nessuno conosce.

Peter Gallagher è un attore statunitense amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Classe 1955, è nato a New York. La sua carriera di attore comincia negli anni settanta, quando entra a far parte della soap opera Sentieri.

Ha preso parte a numerosi film di successo, come I protagonisti, Sesso, bugie e videotape, Torbide ossessioni e American Beauty. La star è diventata celebre, in particolare, grazie al ruolo di di Sandy Cohen nella famosissima serie televisiva The O.C. e per il ruolo di William Dodds, vice capo della polizia di New York in Law & Order – Unità vittime speciali. Oggi può vantare una carriera immensa. Conosciamo praticamente tutto di lui, ma della sua vita privata, cosa sappiamo? Avete mai visto la moglie di Gallagher? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’.

Star della famosa serie The O.C, sapete chi è sua moglie? L’incredibile ‘retroscena’

E’ diventato celebre grazie al ruolo di Sandy Cohen nella serie televisiva The O.C., Peter Gallagher è oggi amatissimo in tutto il mondo. Il ruolo di William Dodds, vice capo della polizia di New York in Law & Order – Unità vittime speciali, gli continua a donare grande popolarità.

In questi anni, ha preso parte a numerosi film, al cinema, come: America Beauty, Torbide Ossessioni, I protagonisti, e tanti altri ancora. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Peter Gallagher è sposato: sapete chi è sua moglie?

Nel 1983 si unisce in matrimonio con la produttrice Paula Harwood, da cui ha avuto due figli, James nato nel 1990 e Kathryn, nata tre anni più tardi. La star della serie The O.C, facendo i calcoli, è sposata da ben 38 anni.

Nella foto in alto, è insieme a sua moglie e sua figlia. Voi, eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’? Sui social, sono diversi gli scatti insieme alla sua bellissima moglie e tutti catturano l’attenzione dei follower.