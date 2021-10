Il suo debole per le donne è chiaro a tutti, e tutte: sapete cosa combinò Stefano De Martino quando conobbe Emma Marrone?

Il classe ’89 è uno degli uomini più chiacchierati nel mondo dello spettacolo e del gossip ed uno dei più desiderati dalle donne. Stefano De Martino con un sorriso o con un semplice sguardo conquisterebbe chiunque.

Nato a Torre del Grego, in provincia di Napoli, è diventato famoso con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il ballerino conquistò l’attenzione di Maria De Filippi e del pubblico ma non solo. Sotto le luci dei riflettori nacque la storia d’amore tra Stefano ed Emma Marrone, oggi cantante di successo: la relazione terminò per via di un tradimento. Il ballerino perse letteralmente la testa per Belen Rodriguez.

Le ragazze sono il punto debole di Stefano e le sue fidanzate lo sanno bene. Il conduttore quando ha conosciuto Emma era impegnato sentimentalmente.

Stefano De Martino e il debole per le donne: sapete chi c’era prima di Emma Marrone?

Il debole di Stefano De Martino sembra esser chiaro più o meno a tutti, e tutte. Parliamo di quello per le donne che spesso l’ha portato a tradire in diverse occasioni. Quando l’ex ballerino entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi conobbe Emma Marrone: con lei iniziò una frequentazione terminata quando, nel programma, piombò Belen Rodriguez.

Sapete che Stefano quando ha iniziato a frequentare Emma, era fidanzato? La sua fidanzata di allora, Federica, ha visto nascere l’amore tra il suo compagno e l’attuale cantante di successo direttamente in tv: sempre avanti il piccolo schermo, ha assistito al loro primo bacio.

Federica, ballerina anche lei, in quell’occasione rilasciò un’intervista al settimanale Di Più: “Quando si sono conosciuti era ancora fidanzato con me. Un giorno mi ha telefonato un’amica chiedendomi se avessi visto l’ultima puntata di Amici… non l’avevo vista per cui è toccato a lei dirmi che Stefano si era baciato con Emma”. La confessione spiazzò tutti.

Al copione ‘lui, lei l’altra’ si è aggiunta anche Belen, e forse qualcun’altra ancora. Gossip e rumors hanno spesso parlato di tradimenti da parte del napoletano ai danni dell’argentina. Le voci non sono mai state confermate.