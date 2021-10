Antonino Cannavacciuolo può stappare una bottiglia! Notizia fantastica, bisogna festeggiare

Grande notizia per lo chef Antonino Cannavacciuolo: riguarda Villa Crespi, il lussuosissimo albergo di sua proprietà in Piemonte.

Lo conosciamo tutti come un vero re nella sua professione: il talento e la simpatia di Antonino Cannavacciuolo lo hanno consacrato come uno dei volti televisivi più amati e i programmi a cui partecipa sono sempre un grandissimo successo.

Lo chef originario di Vico Equense ed ex allievo di Gualtiero Marchesi ha raccolto tantissime soddisfazioni nella sua carriera. Non a caso, è stato premiato con 4 stelle Michelin, 3 forchette della Guida Gambero Rosso e 3 cappelli della Guida de L’Espresso.

Leggi anche—————->>>Antonino Cannavacciuolo, avete mai visto suo padre? Spunta la foto: quel “dettaglio” non sfugge, clamoroso!

Dal 2013 è tra i Foodie Top 100 Restaurants Europe e il suo indiscutibile carisma gli ha permesso di diventare una vera e propria celebrità televisiva. Ha condotto infatti il programma Cucine da incubo, è giudice di MasterChef Italia e dal 2019 conduce Antonino Chef Academy, una scuola per giovani chef che aspirano a lavorare al suo fianco.

Ma non è tutto: sapete quale altro importantissimo traguardo ha raggiunto il famoso Cannavacciuolo?

Inarrestabile Antonino Cannavacciuolo: la notizia riempie di gioia i fan

Come molti sapranno, l’amatissimo chef campano è anche proprietario di Villa Crespi, struttura alberghiera extra lusso che si trova in Piemonte. Situato nell’omonima e villa di Orta San Giulio, è risultato essere il migliore albergo di lusso in Italia secondo la classifica annuale 50 Top Italy Luxury.

Leggi anche——————>>>Antonino Cannavacciuolo ha rischiato grosso: quanto è arrivato a pesare e come ha reagito per salvarsi

Al secondo posto troviamo il Grand Hotel a Villa Feltrinelli di Gargnano, in provincia di Brescia, con il suo ristorante Villa Feltrinelli di Stefano Baiocco. La classifica vede in terza posizione il Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, che ha al suo interno il ristorante Due Camini sotto la guida dello chef Domingo Schingaro.

E voi vorreste trascorrere qualche giorno nel meraviglioso albergo di Cannavacciuolo? Siamo certi che sarebbe un’esperienza indimenticabile!