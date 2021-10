Carlo Verdone, il toccante retroscena che riguarda l’incontro con una donna malata terminale

In occasione della presentazione del suo ultimo libro, Carlo Verdone rivela un emozionante retroscena: tantissimi applausi per l’attore.

Come spesso accaduto nella sua lunga carriera di regista e attore, durante le sue interviste Carlo Verdone offre sempre spunti di riflessione ed emozioni. E successo anche giorni fa, al Salone del Libro di Torino, dove l’artista era molto atteso.

Si è raccontato a cuore aperto, toccando anche argomenti importanti come quello del vaccino anti Covid, riguardo al quale secondo lui gli italiani si sarebbero dimostrati molto responsabili. Ha fatto anche qualche battuta al riguardo, con la sua nota ironia romanesca che lo ha reso così amato dal pubblico.

Proprio all’inizio della pandemia, in pieno lockdown, l’attore ha iniziato a scrivere il suo ultimo libro, ‘La carezza della memoria’ (Bompiani). “Dovevo scrivere questo libro per Bompiani da 9 anni – ha raccontato – ma ho preso a scriverlo quando è cominciato il lockdown, quando mi sono chiuso in casa come tutti. Un libro nato dai ricordi ritrovati in uno scatolone, “un paragrafo per ogni oggetto importante di quello scatolone”.

Ha poi sottolineato la differenza tra un film e un libro: “Ci sono proprio io lì dentro, non l’ho scritto tanto per scrivere, che senso avrebbe avuto? I film, anche quelli in cui uno è più se stesso, sono sempre un compromesso con il produttore, nella scrittura uno è completamente libero”.

Carlo Verdone condivide col pubblico un prezioso ricordo: il retroscena che nessuno avrebbe immaginato

Ciò che nessuno immaginava è che uno dei capitoli è dedicato ad un ricordo rimasto nel cuore dell’artista e che riguarda una certa signora Stella.

In questa parte dell’opera, racconta l’incontro con una donna malata terminale avvenuto anni fa. Come sua grande fan, aveva chiesto di incontrarlo per poterlo ringraziare dei suoi tanti film. “Ho capito in quel momento quanto è importante il nostro lavoro, se fatto con amore e serietà. Di quanto può comunicare alle persone”, ha detto commosso Carlo.

Un episodio davvero emozionante a cui ha voluto dedicare un intero capitolo e che, siamo certi, non lascerà indifferenti i lettori.