Come contattare la redazione di C’è Posta per Te? Arriva una grande novità

Come contattare la redazione di C’è Posta per Te e partecipare all’amatissima trasmissione di Canale 5? Arriva una grande novità.

Dopo il consueto stop estivo, gran parte delle nostra trasmissioni preferite è tornata in onda. Tra queste, senza dubbio, quelle condotte da Maria De Filippi. Da Uomini e Donne a Tu si que vales, fino ad arrivare ad Amici, quest’anno per la prima volta alla domenica pomeriggio. Chi manca all’appello? Già, l’intramontabile C’è posta per te! Che, ovviamente, sta per tornare con nuove imperdibili puntate, ricche di storie emozionanti. Ma in molti si chiederanno: come fare per contattare la redazione del programma?

Ebbene, vi daremo tutte le informazioni per scrivere alla trasmissione, anticipandovi che da quest’anno c’è un grande novità. Non era mai successo prima, ecco di cosa si tratta.

C’è Posta per Te, come contattare la redazione per partecipare al programma di Maria De Filippi

Il sabato sera di Canale 5 può contare su una grande garanzia: Maria De Filippi. Attualmente, in onda nel penultimo giorno della settimana c’è Tu si que vales, che colleziona ascolti record puntata dopo puntata. Ma, come sempre, al termine dello show dedicato ai talenti, arrivano le emozioni di C’è posta per te. Richieste di perdono o sorprese speciali, grazie al programma di Canale 5 è possibile realizzare dei grandi sogni. Ma come è possibile contattare la redazione?

Ebbene a questo proposito c’è una grande novità. Date un’occhiata alle informazioni fornite dalle pagine ufficiali:

Proprio così, accanto al numero telefonico a cui chiamare, appare un numero per contattare tramite Whatsapp! Il buon vecchio fax, insomma, è stato sostituito dall’applicazione di messaggistica super utilizzata. Come si legge, inoltre, è possibile mettersi in contatto con la redazione di Maria De Filippo anche attraverso il sito di Witty Tv, nella sezione apposita.

Se hai una storia da raccontata, o una persona cara da ritrovare o una sorpresa per qualcuno di speciale, questo è il momento giusto. Quando andrà in onda la nuova stagione? Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma, come ogni anno, il programma dovrebbe partire dopo la sosta natalizia, a gennaio.